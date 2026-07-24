La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria, la primera de España en obtener la Excelencia en Humanización

La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha recibido la Certificación de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular del Proyecto HU-CI y AENOR, siendo la primera de España en recibir esta certificación con el nivel Excelente.

Al acto de entrega de este reconocimiento ha asistido la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el director-gerente del Complejo Hospitalario, José Blanco, el jefe de la Unidad de Lesionados Medulares, José Luis Méndez, el coordinador de Certificaciones de Proyecto HU-CI, José Manuel Velasco, el director de la sede de AENOR en Canarias, Javier Lantigua, y el paciente de la Unidad de Lesionados Medulares, Eduardo Martínez.

Buenas Prácticas de Humanización

Este reconocimiento se ha logrado tras un largo trabajo en el que han estado implicados los profesionales de esta unidad de referencia autonómica, con el objeto de mejorar la experiencia del usuario del servicio y la calidad de la atención a pacientes y familiares que han sufrido el complejo proceso de una lesión medular.

Siguiendo el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular enmarcado en las condiciones generales del proceso de certificación del Proyecto HU-CI y con la participación de auditores de AENOR, se han trabajado buenas prácticas enmarcadas en nueve líneas estratégicas en la que se abordan aspectos tan importantes como el bienestar del paciente y familiares, la comunicación, los cuidados del profesional, la planificación al alta y la continuidad de los cuidados.

La consejera de Sanidad destacó que "los resultados obtenidos son fruto de un trabajo integral en el que no sólo se aplicaron las medidas enfocadas al bienestar del paciente, según el Manual de Buenas Prácticas, sino a la adopción de medidas en la organización del trabajo de equipos multidisciplinares. En este sentido, mencionó la atención integral, la toma de decisiones compartidas y la formación e investigación en la Unidad como los indicadores clave que garantizaron un avance en los conocimientos y en nuevos abordajes los los cuidados que proporcionan a los pacientes y familiares".

José Blanco, director gerente del Complejo Hospitalario, ha puesto en valor el excelente trabajo realizado por todos y cada uno de los profesionales que han forman parte de esta unidad de referencia para Canarias, durante su recorrido durante más de 25 años.

En palabras de José Manuel Velasco, representante de HU-CI, "con esta certificación la unidad de este centro hospitalario se convierte en referente a nivel mundial de un modelo de atención que en algunos lugares puede considerarse una utopía y aquí se ha hecho realidad verificable". Ha destacado, además, que solo tres unidades en el mundo tienen este reconocimiento.

Para Javier Lantigua, director de la sede de AENOR en Canarias, "la humanización es hoy una parte esencial de la asistencia sanitaria, porque pone a las personas en el centro de la atención. Esta certificación reconoce el compromiso de los profesionales y de toda la organización por ofrecer una atención cada vez más cercana, respetuosa y centrada en las necesidades de pacientes y familias. Desde AENOR nos sentimos orgullosos de contribuir a que ese esfuerzo sea visible y genere confianza en la sociedad."

Por su parte, el paciente Eduardo Martínez expuso su experiencia tras ser atendido en la Unidad, quien explicó que "la Unidad da esperanza en el peor momento de nuestras vidas, nos da las herramientas necesarias para afrontar una nueva etapa vital, dándonos apoyo y sustento tanto físico y emocional, se convierte durante unos meses en nuestra casa, y consigue que una vez que salgamos de la misma, sigamos con el control y prevención de diferentes patologías asociadas a la lesión".

Unidad de Lesionados Medulares

La Unidad de Lesionados Medulares del Complejo Hospitalario inició su actividad el 17 de noviembre del año 2000, en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Durante ese tiempo se han atendido un total de 1.250 pacientes. Cada año, esta unidad de referencia autonómica, atiende a una media de 60 pacientes.

Esta Unidad se encarga de la actividad asistencial y el internamiento de pacientes que presentan una lesión medular aguda y a los que presentan una complicación derivada de una lesión medular que requiere ingreso en una unidad especializada.

Asimismo, en la Unidad se realiza rehabilitación mediante la valoración de la discapacidad del lesionado medular, prescripción, confección y adaptación de ayudas técnicas, fisioterapia y terapia ocupacional.

Además de atender a pacientes que precisan hospitalización en agudos, da continuidad a la asistencia del paciente, bien en el hospital o en el centro más cercano a su domicilio. Para abordar la continuidad y seguimiento del paciente los profesionales sanitarios de la Unidad están en contacto permanente con los centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

Los pacientes cuentan con atención específica en materia de sexualidad y fertilidad, reeducación vesical e intestinal, adaptación al hogar, apoyo psicológico, apoyo psicoterapéutico, programa de formación al lesionado medular y a la familia y cirugía del miembro superior tetrapléjico.

Una vez los pacientes han sido dados de alta deben tener en cuenta una serie de recomendaciones con el fin de evitar complicaciones evitables, como pueden ser las úlceras por presión y las dificultades genitourinarios. Para ello los profesionales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil han editado un Manual de Autocuidados del Lesionado Medular. Este documento se entrega a los pacientes y a sus familiares para que sigan los consejos e instrucciones de los profesionales sanitarios en sus domicilios.

Perfil del paciente

Desde la puesta en marcha de esta unidad el perfil del paciente ha ido cambiando, durante los primeros años la mayoría de los pacientes eran jóvenes y la lesión medular era ocasionada por accidentes de tráfico, gracias a las campañas de concienciación éstos accidentes han ido disminuyendo y las lesiones por esta causa también.

A lo largo de los últimos años se ha registrado un aumento de las lesiones traumáticas debido a caídas en personas mayores de 60 años.

Los profesionales de la unidad han recordado que, en la actualidad, las caídas son la primera causa de lesión medular en Canarias, los accidentes de tráfico (accidentes de coche y moto) son la segunda causa y las zambullidas la tercera causa de lesión medular.

Avances tecnológicos

Desde el año 2023 la unidad cuenta con un exoesqueleto, se trata de dispositivo robótico que supone un avance significativo en la atención de los pacientes con lesiones medulares en Canarias, contribuyendo a su rehabilitación y a la mejora de su calidad de vida.

Esta tecnología proporciona a los pacientes una mayor movilidad, autonomía, mejora la circulación sanguínea, beneficia la salud ósea y tiene un impacto positivo en la salud mental.

Canarias es la tercera comunidad autónoma del territorio nacional en disponer de esta tecnología de vanguardia, que también está disponible en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y en el Instituto Guttmann en Barcelona.

Además del exoesqueleto la unidad dispone de gafas de realidad virtual, movilizadores con FES y Electroestimulación percutánea para mejorar la rehabilitación física.

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Profesionales

La unidad cuenta con 62 profesionales que conforman un equipo multidisciplinar entre los que se encuentran un jefe de sección médico, tres médicos especialistas en Rehabilitación y Medicina Física, un médico residente de la especialidad, un psicólogo, una supervisora de enfermería, veinte enfermeras, dos terapeutas ocupacionales, una trabajadora social, un logopeda, veintidós técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, nueve celadores y una auxiliar administrativa.