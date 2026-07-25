Expertos en aire acondicionado coinciden: "El agua destilada del aparato es una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar"

Las altas temperaturas convierten los aires acondicionados en un aliado prácticamente imprescindible en muchos hogares. Es habitual utilizar garrafas o cubos para recoger el agua que evacuan los aparatos por un tubo de desagüe, aunque la mayoría de gente no sabe muy bien qué hacer con ella. Los expertos, aunque recuerdan que no se trata de agua potable, sí que exponen que puede ser útil para varios usos, incluso para regar determinadas plantas.

Agua destilada

Los equipos de aire acondicionado con bomba de calor, explica la empresa Mitsubishi Electric, extraen humedad del aire para regular la temperatura y mejorar el confort interior. Es esa humedad la que se condensa en forma de agua, agua destilada de baja mineralización. Es un agua que a simple vista no parece sucia y, aunque no es potable, "tampoco está contaminada con productos químicos si el producto está bien mantenido".

No contiene cal ni cloro, aunque no se debe ingerir ni usar en la cocina porque puede arrastrar polvo, bacterias, restos del propio aparato o suciedad acumulada en el sistema. Tampoco posee los nutrientes esenciales que las plantas necesitan para dessarrollarse. Eso sí, es agua estéril y no tóxico, lo que la convierte "en una alternativa para usos concretos en el jardín o el hogar, pero con ciertas precauciones", aseguran los expertos.

Usar el agua del aire en las plantas

El agua del aire acondicionado se puede usar con ciertas plantas solo de forma ocasional y como complemento, aseguran desde Mitsubishi. Las plantas que la toleran bien son las orquídeas, helechos, hortensias, azaleas y otras que requieren agua blanda o sin cal. Es importante no usarla como única fuente de riego, ya que a largo plazo puede empobrecer el sustrato. La manera correcta de usarla es alternarla con agua normal o enriquecerla con abonos líquidos para mantener el equilibrio.

Los expertos en aires acondicionados remarcan la importancia de hacer mantenimiento al equipo de climatización para poder aprovechar el agua. Además del riego ocasional, también puede ser de ayuda en tareas cotidianas. Puede servir para:

Limpiar el polvo de las hojas de tus plantas: al no dejar residuos, es ideal para mantenerlas sanas y brillantes.

Rellenar humidificadores o vaporizadores sin riesgo de acumulación de cal en el aparato.

Planchar con centros de vapor, ya que esta agua no obstruye el sistema interno.

Lavar ventanas, espejos o suelos: no deja marcas, y puedes usarla sola o como base para productos de limpieza caseros.

Pequeños gestos que ayudan a reducir el consumo de agua potable y a sacar más partido a los recursos que ya tienes en el hogar.

Fuente: El Periódico