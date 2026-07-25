El Gobierno amplía la emergencia nacional por los incendios a Toledo.

El Ministerio del Interior ha ampliado a la provincia de Toledo el ámbito territorial de la declaración de emergencia de interés nacional por los incendios que ya estaba implantada en la Comunidad de Madrid y Ávila desde este jueves.

La decisión la ha adoptado el Gobierno central sin que la haya pedido el Ejecutivo que preside Emiliano García-Page.

Cabe destacar que la decisión se ha tomado, cosa que no discuten en Castilla-La Mancha, por la afectación de humo.

La decisión de incluir Toledo bajo el paraguas de la emergencia nacional se ha adoptado a petición de la dirección operativa de la emergencia por la evaluación de los incendios al pasar al nivel 3 y para asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles.

En las últimas horas en Toledo se ha ordenado la evacuación de las urbanizaciones El Pinar y El Romillo, ambas situadas en Almorox, mientras permanece cortada la carretera N-403 entre Cadalso de los Vidrios y Almorox.

También este sábado se ha complicado la situación de los incendios en Madrid y Ávila con casi 90.000 evacuados y confinados y más de 45.000 hectáreas calcinadas.

Pero además, hay otros focos activos en Castellón, Granada, Teruel, Toledo, León o Córdoba.

Madrid y Ávila siguen sin control

La máxima preocupación se sigue centrando en los fuegos que asolan la Comunidad de Madrid y Ávila, que han seguido sin control y que ya han calcinado al menos 45.000 hectáreas, obligando la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de 29.132, lo que equivale a un total de 88.620 personas afectadas.

El número de afectados en la comunidad madrileña asciende a 50.620, entre los 21.132 confinados y los 29.488 evacuados, mientras que en Ávila los evacuados suman unos 30.000 habitantes y los confinados se sitúan en 8.000.

Por el avance del fuego se ha tenido que evacuar el pueblo madrileño de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando único, que se ha trasladado a Navalcarnero.

En Cenicientos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que "la situación está cambiando a gran velocidad" y es "un momento muy crítico".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá a las 20.00 horas el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila).

Por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos, aunque confía en que este fin de semana puede abrir "una ventana de oportunidad" para luchar contra este "gravísimo" incendio.

En lo que va de año ya hay 130.000 hectáreas quemadas por los incendios, ha señalado Sánchez, que ha insistido en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la emergencia climática.

El rey sigue este sábado la evolución de los incendios y durante el día ha mantenido conversaciones con una decena de alcaldes de municipios afectados de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el polideportivo de Pelayos de la Presa (Madrid) donde se encuentra parte del dispositivo de los incendios y ha trasladado su gratitud a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) desplegados en el operativo que lucha contra el fuego.

En total, más de 600 personas mayores de doce residencias han tenido que ser evacuadas por el incendio de Ávila.

Los municipios desalojados en Ávila son Piedralaves (con 2.200 habitantes censados), La Adrada (2.800), Casillas (1.380), Sotillo (5.000), Santa María del Tietar (unos 1.000), Navahondilla (con unos 400), Burgohondo (1.269), Hoyo de Pinares (2.180), Villanueva de Ávila (202), El Tiemblo (4.582), Casavieja (2.135) y la urbanización La Atalaya de El Tiemblo.

Permanecen confinados en esa provincia Navaluenga (2.100) y Cebreros (3.350).

En Madrid han sido desalojados Robledo de Chavela (5.000 habitantes censados), Fresnedillas de la Oliva (2.000), Chapinería (2.700), Navas del Rey (3.400), Colmenar del Arroyo (2.044), Villa del Prado (7.750), Pelayos de la Presa (3.195), Cenicientos (2.150), Aldea del Fresno (3.500), Cadalso de los Vidrios (3.370), Rozas de Puerto Real (580), Navalagamella (3.170), Zarzalejo (unos 2.000) y Pedanía de Peralejo.

Y se mantienen confinados, San Martín de Valdeiglesias (9.300), Valdemaqueda (870), Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

El Gobierno central ha desplegado en la Comunidad de Madrid y Ávila a 1.201 efectivos y 400 medios terrestres de la UME, más de 1.100 agentes de la Guardia Civil y Protección Civil y más de 20 medios aéreos para combatir los incendios, además de 220 agentes de la Policía Nacional y 110 efectivos de Protección Civil.

Turquía ha sido de los últimos países en anunciar el envío de dos aviones para luchar contra los incendios que se unen a los medios aéreos procedentes de Grecia e Italia, además de ayuda del Ejército portugués y de otros comunidades como Andalucía, Extremadura o Comunidad Valenciana.

Otros focos

El incendio declarado hoy en Vall d'Uixò (Castellón) mantiene confinados tres municipios: Artana, La Vall d'Uixò y Vilavella, y se han desalojado de manera preventiva algunas viviendas rústicas. El fuego se ha iniciado en varios focos, lo que hace sospechar que haya sido intencionado.

Otro de los fuegos declarados este sábado en Pinos del Valle (Granada) ha obligado al confinamiento de sus vecinos y la evacuación, por prevención, de un centenar de personas de un campamento, 73 de ellas menores, mientras que otras dos han sido rescatadas de un cortijo.

El incendio forestal en Ejulve (Teruel), con 3.000 hectáreas quemadas, ha mejorado por lo que se estudiará la vuelta lo antes posible de las personas evacuadas -175 de Cuevas de Cañart, de las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira-.

En un barranco de Manises (Valencia) ha sido hallado muerto en un coche un hombre mientras trabajaba en la extinción de un incendio declarado en esa zona, por el que han tenido que ser hospitalizadas otras cinco personas por inhalación de humo y quemaduras.

En León, el incendio declarado en Murias de Ponjos evoluciona favorablemente y mantiene evacuados a 174 vecinos de la zona, en concreto de Ponjos, Rosales, Folloso, Andarraso, Trascastro e Inicio.

En Andalucía, el fuego de Cerro Muriano (Córdoba) declarado en la tarde de ayer tras arder un camión cargado de paja en la carretera N-432, permanece activo y evoluciona favorablemente después de una noche intensa de trabajo para tratar de controlarlo.

En Castilla-La Mancha se han levantado este sábado las medidas de evacuación en Semillas, uno de los municipios desalojados por el incendio forestal originado en La Mierla (Guadalajara) el pasado día 16, aunque se mantienen en otras cuatro localidades -Aldeanueva de Atienza, Prádena de Atienza, Gascueña de Bornova y El Ordial-.

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Fuente: El Periódico