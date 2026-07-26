Un español enseña cuánto cuesta vivir de alquiler en Suiza: paga más de 2.500 euros al mes por una casa con jardín y garaje

Acceder a una vivienda se ha convertido en una preocupación para miles de personas, tanto dentro como fuera de España. Mientras en Canarias el principal obstáculo suele ser encontrar una vivienda disponible y asumir unos precios cada vez más elevados, en otros países como Suiza el problema está en el elevado coste de mantener una casa, incluso cuando se consigue un alquiler.

El creador de contenido español Rafael Cubero, que reside en el cantón de Berna, ha explicado en uno de sus vídeos cuánto paga cada mes por vivir en una vivienda unifamiliar situada en las afueras de la ciudad de Biel. Su testimonio, compartido en redes sociales, ha llamado la atención por las cifras que maneja.

Más de 2.500 euros al mes para vivir de alquiler

Según explica Rafael Cubero, el alquiler de su vivienda asciende a 1.900 francos suizos, unos 2.000 euros al cambio. Sin embargo, esa cifra solo corresponde a la renta mensual. A ese importe hay que sumar los gastos de agua, electricidad y calefacción, por lo que el desembolso final se sitúa entre 2.300 y 2.400 francos suizos al mes (aproximadamente entre 2.500 y 2.600 euros).

La vivienda cuenta con varias habitaciones, salón, cocina, baño, garaje, sótano dividido en diferentes espacios, terraza, jardines e incluso árboles frutales, unas características poco habituales en el mercado de alquiler.

La calefacción dispara el gasto durante el invierno

Cubero explica que uno de los mayores incrementos llega con el frío.

Solo entre calefacción y electricidad, durante los tres últimos meses de 2025 pagó 1.300 francos suizos (unos 1.400 euros), mientras que en el primer trimestre de 2026 la factura ascendió hasta 1.400 francos (alrededor de 1.500 euros).

La calefacción puede encarece el precio de la factura / Shutterstock

Durante los meses con temperaturas más suaves, ese gasto baja hasta unos 700 francos cada tres meses (alrededor de 750 euros) entre ambos suministros. El agua también representa un gasto añadido de 800 francos suizos al año, unos 860 euros.

Una vivienda que considera barata para Suiza

A pesar de las cifras, Rafael Cubero asegura que encontró una oportunidad poco habitual.

Según explica, una vivienda similar en la misma zona suele alquilarse entre 3.000 y 3.400 francos suizos (aproximadamente entre 3.200 y 3.700 euros al mes). En ciudades como Zúrich, añade, los precios pueden alcanzar entre 4.000 y 5.000 francos (unos 4.300 y 5.400 euros mensuales), e incluso superar esas cantidades. En su caso, vivir en las afueras de Biel le ha permitido acceder a un alquiler más contenido dentro del mercado suizo.

Canarias también vive una crisis de acceso a la vivienda

Aunque las cifras que maneja Rafael Cubero en Suiza llaman la atención, el acceso a la vivienda también se ha convertido en uno de los principales problemas en Canarias.

En los últimos años, el archipiélago ha registrado un fuerte incremento de los precios de compra y alquiler, hasta el punto de que numerosos estudios sitúan a las Islas entre las comunidades donde mayor esfuerzo económico deben realizar los ciudadanos para acceder a una vivienda.

viviendas vacacionales en Las Canteras por el Itsmo. / José Pérez Curbelo / LPR

La escasez de oferta, el aumento de los alquileres y las dificultades para ahorrar la entrada de una hipoteca han llevado al Gobierno de Canarias a impulsar medidas como la futura Hipoteca Joven Canaria, destinada a facilitar la compra de la primera vivienda financiando hasta el 95% de su precio para quienes cumplan los requisitos.

Mientras en Suiza sorprende el coste mensual de mantener una vivienda de grandes dimensiones, en Canarias miles de familias afrontan otro reto igual de complejo: encontrar una vivienda disponible a un precio que puedan asumir.