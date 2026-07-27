La Ley de Bienestar Animal lo confirma: tener a las macotas en los balcones puede acarrear graves sanciones económicas

Es verano, aumentan las temperaturas y las mascotas también buscan los lugares mas fresco del hogar. Además, hay quienes toman la decisión de dejarlos en determinados espacios exteriores cuando se marchan al trabajo u otros lugares, pero la ley es clara sobre su permanencia en terrazas, balcones, patios y azoteas.

La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales tiene como objetivo garantizar el bienestar de los animales y, para ello, recoge una serie de prohibiciones y evitar situaciones de abandono o aislamiento

Qué dice la ley

El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal recoge una serie de prohibiciones respecto a los animales de compañía y deja claro que queda prohibido "mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos".

Sin embargo, la normativa no prohíbe que las mascotas puedan permanecer en espacios exteriores durante periodos de tiempo, simplemente impide que eso sean sus lugares de residencia o que permanezca ahí durante días. Esta permite que los animales salga al exterior, siempre bajo supervisión de sus propietarios y evitando la exposición prolongada a altas temperaturas, frío, lluvia o cualquier climatología.

Además, insiste en que puede suponer un peligro porque existe riesgo de caídas, golpes de calor o estrés.

Los dueños que dejen a sus mascotas en balcones o terrazas serán sancionados / LP / DLP

Sanciones

Si las autoridades detectan estos comportamientos, los dueños se enfrentan a elevadas sancione económicas que varías dependiendo la gravedad. Mantener de forma permanente a un animal alguno de estos espacios pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros. Por tanto, no se trata de una prohibición absoluta, sino de impedir que estos lugares se conviertan en su residencia habitual y los animales de compañía tengan que permanecer en condiciones desfavorables para su bienestar.