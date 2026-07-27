La Ley de Bienestar Animal lo confirma: tener a las macotas en los balcones puede acarrear graves sanciones económicas
La ley establece una serie de prohibiciones con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales
Es verano, aumentan las temperaturas y las mascotas también buscan los lugares mas fresco del hogar. Además, hay quienes toman la decisión de dejarlos en determinados espacios exteriores cuando se marchan al trabajo u otros lugares, pero la ley es clara sobre su permanencia en terrazas, balcones, patios y azoteas.
La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales tiene como objetivo garantizar el bienestar de los animales y, para ello, recoge una serie de prohibiciones y evitar situaciones de abandono o aislamiento
Qué dice la ley
El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal recoge una serie de prohibiciones respecto a los animales de compañía y deja claro que queda prohibido "mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos".
Sin embargo, la normativa no prohíbe que las mascotas puedan permanecer en espacios exteriores durante periodos de tiempo, simplemente impide que eso sean sus lugares de residencia o que permanezca ahí durante días. Esta permite que los animales salga al exterior, siempre bajo supervisión de sus propietarios y evitando la exposición prolongada a altas temperaturas, frío, lluvia o cualquier climatología.
Además, insiste en que puede suponer un peligro porque existe riesgo de caídas, golpes de calor o estrés.
Sanciones
Si las autoridades detectan estos comportamientos, los dueños se enfrentan a elevadas sancione económicas que varías dependiendo la gravedad. Mantener de forma permanente a un animal alguno de estos espacios pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros. Por tanto, no se trata de una prohibición absoluta, sino de impedir que estos lugares se conviertan en su residencia habitual y los animales de compañía tengan que permanecer en condiciones desfavorables para su bienestar.
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