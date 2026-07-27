Los sindicatos médicos de Canarias rechazan la última propuesta del Gobierno autonómico para resolver el conflicto

Los sindicatos médicos CESM Canarias, SEMCA y AME han rechazado la última propuesta presentada por el Gobierno de Canarias para intentar encauzar el conflicto abierto con los facultativos del Servicio Canario de la Salud (SCS). Las organizaciones consideran que el planteamiento del Ejecutivo es insuficiente y no responde a las reivindicaciones estructurales que, según defienden, están en el origen del malestar del colectivo.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos han anunciado además que han remitido al director del SCS, Adasat Goya, una nueva propuesta de negociación. El documento, según explican, contiene un preámbulo, un apartado para fijar el marco negociador y un bloque con 18 puntos en los que detallan sus demandas.

La decisión llega en un contexto de tensión prolongada entre los representantes médicos y la Administración sanitaria. El Gobierno de Canarias presentó en junio un plan de mejoras salariales y organizativas para los médicos del SCS, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones laborales dentro de las competencias autonómicas y tratar de reducir el impacto del conflicto en la asistencia sanitaria.

Qué reclaman los sindicatos médicos

Las organizaciones firmantes sostienen que el conflicto no puede resolverse con medidas parciales ni con anuncios públicos que, a su juicio, no abordan el fondo del problema. Entre sus principales reivindicaciones figuran la creación de un marco propio de negociación para la profesión médica, una revisión de las guardias, descansos adecuados, mejoras retributivas y el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada, el conocido periodo MIR, dentro de la carrera profesional.

También reclaman unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad asistencial que asumen los facultativos en el sistema público. Para CESM, SEMCA y AME, la oferta del Gobierno se centra en medidas de alcance limitado y deja sin respuesta asuntos que llevan años arrastrándose en la sanidad pública canaria.

El Ejecutivo autonómico, por su parte, ha defendido que durante esta legislatura se han adoptado medidas como la estabilización por méritos de unos 3.000 médicos, la incorporación con contratación estable de cerca de 800 MIR y la creación del quinto grado de carrera profesional, según informó la Consejería de Sanidad en la presentación de su plan.

El choque por el marco de negociación

Uno de los puntos más delicados del conflicto es quién debe participar en la negociación. CESM Canarias, SEMCA y AME han anunciado que no acudirán a futuras reuniones junto a organizaciones sindicales que, según afirman, no defienden un ámbito específico para la profesión médica.

En su comunicado, los sindicatos médicos critican expresamente el papel de UGT, al considerar que se trata de una organización “ajena a la profesión médica” y que no comparte las reivindicaciones que han sostenido los sindicatos profesionales durante este contencioso. Por ese motivo, insisten en que la negociación sobre el conflicto médico debe desarrollarse directamente entre la Administración y las organizaciones representativas de los facultativos.

Esta posición abre un nuevo frente en la negociación, porque el Gobierno ha venido apelando al marco de la Mesa Sectorial para intentar resolver el conflicto. En la presentación de su plan, Sanidad defendió la negociación en ese ámbito y vinculó parte del problema al conflicto estatal por la modificación del Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud.

Un conflicto que se acerca al año de duración

Los sindicatos médicos recuerdan que el conflicto se acerca ya al año de duración y advierten de que no se cerrará con "operaciones de imagen" ni con acuerdos que no tengan una base real para el colectivo. A su juicio, el Gobierno debe abandonar la estrategia de ganar tiempo y presentar medidas concretas que afronten los problemas de fondo.

La tensión entre la Administración sanitaria y los facultativos se ha producido en paralelo a las huelgas y movilizaciones vinculadas al malestar médico en Canarias y en el conjunto del país. El Gobierno regional ha señalado que la huelga médica tiene su origen en el desencuentro con el Ministerio de Sanidad por el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, que regula condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud.

En Canarias, la repercusión asistencial ha sido uno de los elementos centrales del debate. La Consejería ha reconocido que las convocatorias de huelga han tenido impacto sobre los pacientes, mientras los sindicatos sostienen que el deterioro de la asistencia está relacionado con problemas estructurales que vienen de lejos.

Guardias, descansos y carrera profesional

La reorganización de las guardias es uno de los asuntos más sensibles. Los sindicatos piden una retribución adecuada y descansos que garanticen condiciones laborales compatibles con la responsabilidad de los facultativos. El propio Gobierno ha admitido que acabar con las guardias de 24 horas exige un periodo de negociación con los trabajadores y ha señalado que la falta de especialistas condiciona la capacidad asistencial.

Otro punto clave es el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada dentro de la carrera profesional. Los sindicatos médicos consideran que el periodo MIR forma parte del recorrido profesional de los facultativos y debe tener reflejo en sus condiciones laborales y retributivas.

CESM, SEMCA y AME reclaman además que las condiciones de trabajo se ajusten a la carga de responsabilidad que asumen los médicos dentro del sistema sanitario. El argumento de fondo es que no se trata solo de salarios, sino de organización, descansos, estabilidad, conciliación y reconocimiento profesional.

Una nueva propuesta sobre la mesa del SCS

La nueva propuesta remitida al Servicio Canario de la Salud pretende, según los sindicatos, abrir una etapa negociadora “seria, sólida y bien estructurada”. Las organizaciones sostienen que la Administración tiene ahora la oportunidad de iniciar una negociación eficaz que desemboque en acuerdos concretos.

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El documento enviado al director del SCS, Adasat Goya, consta de un preámbulo y dos epígrafes. El primero establece el marco negociador y sus condiciones, mientras que el segundo recoge 18 puntos con las demandas de los sindicatos médicos.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife