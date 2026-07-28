Canarias se cuela en la boda de Susanna Griso: el cantante tinerfeño que puso a bailar a la novia

Canarias tuvo un papel inesperado en la boda de Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal. La música y las amistades que la presentadora mantiene desde hace años con las Islas marcaron una celebración en la que el cantante tinerfeño David Ascanio, al frente de Picoco’s Band, consiguió poner a bailar a la novia y a buena parte de los invitados.

Uno de los momentos más animados de la fiesta llegó con una versión de 'September' interpretada por el vocalista canario. Griso se lanzó a la pista junto a varios de sus compañeros de Espejo Público, entre ellos Gema López, Nando Escribano y Pilar Vidal, con quienes bailó al ritmo de la conocida canción.

La actuación formó parte de los regalos que José Luis López, conocido como El Turronero, preparó para los recién casados. Picoco’s Band se convirtió así en una de las grandes protagonistas de la celebración, con un repertorio de canciones del pop y el rock que mantuvo la pista llena durante buena parte de la noche.

La actuación formó parte de los regalos que José Luis López, conocido como El Turronero, preparó para los recién casados.

La presentadora de Espejo Público y el ejecutivo de medios se dieron el "sí, quiero" el sábado 25 de julio en S’Agaró, en plena Costa Brava. La ceremonia tuvo lugar en los jardines del Hostal La Gavina, frente al Mediterráneo, y reunió a numerosos invitados vinculados al periodismo, la televisión, la cultura y el mundo empresarial.

La Provincia

Un tinerfeño al frente de la fiesta

Uno de los encargados de animar la celebración fue David Ascanio, cantante y compositor nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1975. El artista es fundador y vocalista de Picoco’s Band, una formación especializada en interpretar en directo grandes éxitos del pop y el rock español, especialmente de las décadas de los ochenta y los noventa.

Ascanio comenzó a tocar y cantar en Canarias durante su adolescencia y creció en un entorno estrechamente ligado a la música. Es sobrino de Luis Morera, integrante de la histórica formación canaria Taburiente, y en el año 2000 se trasladó a Madrid para continuar desarrollando su carrera profesional.

En la capital entró a formar parte de La Cuadra, un grupo de compositores y productores impulsado por Miguel Bosé. A lo largo de su trayectoria ha escrito canciones o participado en proyectos relacionados con artistas como el propio Bosé, Ana Torroja, Víctor Manuel y Chenoa.

En 2018 creó Picoco’s Band, una formación que acumula cientos de actuaciones en salas, festivales y celebraciones privadas. Su propuesta busca ir más allá de un concierto convencional e implicar al público para que cante, baile y se convierta en parte del espectáculo. Una fórmula que funcionó durante la boda, con Griso especialmente sonriente y entregada a la música junto a sus compañeros y al resto de los asistentes.