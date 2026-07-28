Rubén, bombero: "Este pequeño gesto al cerrar la puerta por la noche te puede salvar la vida"

Los hogares canarios, como cualquier otro, tienden por costumbre a cerrar la puerta con llave antes de irse a dormir, pero este gesto puede resultar fatal en caso de emergencia. Un bombero ha lanzado una advertencia sobre un detalle que miles de personas repiten cada noche pensando que aumenta la seguridad de su vivienda.

Rubén, bombero de profesión y creador de contenido por vocación, explica en sus redes sociales, a través de la cuenta rubfitpro, por qué recomienda no dejar la llave puesta por dentro de la cerradura al acostarse.

Según señala el profesional, esta práctica no solo no evita que alguien pueda acceder al domicilio, sino que puede convertirse en un problema si, en algún momento, los servicios de emergencia necesitan entrar rápidamente en la vivienda.

El motivo por el que los bomberos piden no dejar la llave puesta

En caso de incendio, accidente doméstico o cualquier situación en la que una persona pueda encontrarse en peligro dentro de casa, el tiempo resulta fundamental para los equipos de rescate.

Rubén explica que, cuando los servicios de emergencia llegan a una vivienda, una de las primeras opciones es intentar localizar una copia de la llave a través de familiares, vecinos o personas cercanas al domicilio.

Disponer de esa llave permite acceder al interior con mayor rapidez y evita tener que recurrir a métodos más lentos, como forzar la cerradura.

Cuando la llave permanece colocada por dentro, la entrada puede complicarse dependiendo del tipo de bombín instalado en la puerta, obligando a los equipos de emergencia a buscar otras alternativas.

Dejar la llave puesta tampoco mejora la seguridad del hogar

El bombero también desmonta una creencia muy extendida: que dejar la llave en la cerradura impide que los ladrones puedan abrir la puerta.

Según explica, esta práctica no supone una protección adicional y en algunos casos incluso puede facilitar determinadas técnicas de apertura utilizadas por delincuentes con experiencia.

La sensación de seguridad que transmite este gesto no siempre coincide con la realidad, por lo que recomienda optar por otras medidas más eficaces.

¿Qué recomienda un bombero para estar más tranquilo?

Rubén propone algunas alternativas sencillas para mantener las llaves localizadas sin generar problemas en caso de emergencia.

Una de sus recomendaciones es guardar siempre las llaves en el mismo lugar de la vivienda para poder encontrarlas rápidamente en caso de necesidad.

Otra opción pasa por utilizar sistemas de cerradura preparados para estas situaciones, como los cilindros de doble embrague, que permiten abrir la puerta desde fuera aunque haya una llave colocada en el interior.

Un pequeño cambio de hábito que, según este bombero, puede marcar la diferencia cuando realmente se necesita.