Claudio Bilato, cardiólogo: "El golpe de calor puede ser mortal"

La ola de calor que atraviesa Canarias vuelve a poner el foco en uno de los principales riesgos asociados a las altas temperaturas: el golpe de calor. El cardiólogo Claudio Bilato advierte de que no se trata de un simple episodio de cansancio o malestar, sino de una situación que puede llegar a ser grave e incluso mortal cuando el organismo deja de ser capaz de regular su propia temperatura.

El especialista explica que el peligro no afecta únicamente a personas mayores o con enfermedades previas. Incluso personas sanas pueden sufrir un golpe de calor si permanecen expuestas durante demasiado tiempo a temperaturas extremas, especialmente si no existe una correcta hidratación o se realiza actividad física en las horas centrales del día.

El momento en el que el calor deja de ser una molestia y se convierte en un riesgo

El cuerpo humano cuenta con mecanismos para mantener una temperatura estable, principalmente a través de la sudoración y la circulación de la sangre hacia la piel para liberar calor. Sin embargo, cuando las temperaturas son demasiado elevadas, estos mecanismos pueden dejar de funcionar correctamente.

Según explica Bilato, el problema aparece cuando la temperatura corporal aumenta de forma peligrosa y el organismo ya no consigue eliminar el exceso de calor acumulado. En los casos más graves, la temperatura puede superar los 40 grados y provocar daños en diferentes órganos.

"Puede ser mortal porque significa que el organismo ya no es capaz de eliminar el exceso de calor", señala el cardiólogo.

Estos son los síntomas de un golpe de calor que no debes ignorar

Los primeros signos pueden parecer similares a un simple agotamiento provocado por el calor, pero existen señales que requieren atención:

Confusión o desorientación.

Dificultad para hablar.

Mareos intensos.

Dolor de cabeza.

Debilidad extrema.

Alteraciones de la visión.

Convulsiones.

Pérdida de conocimiento.

Ante estos síntomas, los especialistas recomiendan actuar rápidamente para reducir la temperatura corporal y evitar que la situación empeore.

Por qué el calor extremo afecta especialmente al corazón

El calor supone un esfuerzo adicional para el sistema cardiovascular. Cuando las temperaturas aumentan, los vasos sanguíneos se dilatan para intentar liberar calor, lo que puede provocar una bajada de tensión.

Como consecuencia, el corazón debe trabajar con mayor intensidad para mantener un correcto flujo sanguíneo hacia órganos esenciales como el cerebro. Esta sobrecarga puede favorecer la aparición de taquicardias, mareos o desmayos.

Por este motivo, las personas con problemas cardíacos, quienes toman determinados medicamentos o quienes realizan esfuerzos físicos intensos deben extremar las precauciones durante episodios de calor extremo.

El error que muchas personas cometen durante una ola de calor

Uno de los principales avisos del especialista está relacionado con la actividad física. Salir a correr, montar en bicicleta o realizar esfuerzos intensos durante las horas de mayor temperatura puede convertirse en un riesgo innecesario.

Bilato recomienda reservar el ejercicio para las primeras horas de la mañana o para la noche, cuando las temperaturas son más bajas y el cuerpo tiene mayor capacidad para regular el calor.

También recuerda la importancia de mantener una hidratación constante, ya que la sudoración excesiva provoca pérdida de agua y sales minerales necesarias para el correcto funcionamiento del organismo.

Qué hacer si una persona sufre un golpe de calor

Ante una posible emergencia por calor, los especialistas recomiendan trasladar a la persona a un lugar fresco, reducir su temperatura corporal con agua o métodos de enfriamiento y evitar que continúe expuesta al sol.

Si la persona pierde el conocimiento o presenta una temperatura corporal muy elevada, es fundamental solicitar asistencia sanitaria de inmediato.

Con la llegada de episodios de calor intenso a Canarias, los expertos recuerdan que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz: beber agua con frecuencia, evitar el sol directo en las horas centrales del día y prestar especial atención a los colectivos más vulnerables.