Una bisabuela vende su casa tras robar 134.000 euros a una organización benéfica

Lo que comenzó como una situación económica complicada terminó con la venta de su propia vivienda. Una bisabuela británica ha tenido que desprenderse de su casa para devolver los 134.000 euros que sustrajo de una organización benéfica en la que ocupaba un puesto de máxima confianza como tesorera.

La mujer, identificada como Pamela Bent, fue condenada por fraude después de apropiarse durante casi dos años de fondos pertenecientes al Sedgeford Historical and Archaeological Research Project (SHARP), una organización dedicada a la investigación histórica y arqueológica en Reino Unido.

El dinero de la fundación se utilizó para pagar su hipoteca

Bent tenía la responsabilidad de gestionar las cuentas de la asociación cuando comenzó a retirar fondos entre junio de 2020 y enero de 2022. En total, desvió alrededor de 115.000 libras esterlinas, una cantidad equivalente a unos 134.000 euros.

Según explicó posteriormente, el dinero fue utilizado para hacer frente a los pagos de su hipoteca en un momento en el que la situación económica familiar se había complicado tras la pérdida del empleo de su marido.

La propia mujer terminó comunicando lo ocurrido a la Policía y reconoció que había utilizado fondos de la organización, aunque inicialmente aseguró que los había "tomado prestados".

Los problemas económicos y el juego estuvieron detrás del fraude

Durante el juicio se conoció que Bent, que tenía 65 años cuando ocurrieron los hechos, atravesaba una etapa complicada en la que también había desarrollado problemas con las apuestas.

La justicia británica tuvo en cuenta estas circunstancias, además de su estado de salud y el hecho de que había buscado ayuda para tratar su adicción al juego. Por este motivo, aunque fue condenada a dos años de prisión, la pena quedó suspendida con la condición de que devolviera el dinero.

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La venta de su vivienda permitió devolver todo el dinero robado

Antes de que el fraude saliera a la luz, Bent ya había conseguido devolver aproximadamente la mitad de la cantidad sustraída. Sin embargo, para completar el pago tuvo que tomar una decisión definitiva: vender su casa.

La operación permitió recuperar los 115.000 euros correspondientes a los fondos desviados y cerrar una deuda que había puesto en riesgo la continuidad de la organización.

El fraude estuvo a punto de acabar con la organización benéfica

El impacto económico del robo fue especialmente grave para SHARP. La falta de fondos obligó a la entidad a buscar soluciones de emergencia para poder mantener su actividad.

La directora de las excavaciones, Eleanor Blakelock, explicó durante el proceso que varios miembros del consejo de administración tuvieron que conceder préstamos para evitar que el proyecto desapareciera.

Tras recuperar el dinero, la organización ha logrado superar la crisis y continuar con sus investigaciones después de estar cerca de desaparecer por el fraude.