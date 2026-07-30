Los factores climáticos que aumentan el riesgo de incendios extremos en España han aumentado un 50% en menos de medio siglo

En menos de 50 años, las condiciones climáticas que propician la aparición de incendios cada vez más grandes y destructivos en gran parte del sur de Europa, incluido en España, han aumentado un 50%. Un estudio internacional publicado este jueves en la revista 'Scientific Reports' indica que los días de verano con condiciones propicias para "la ignición, la intensidad y la propagación" de grandes fuegos forestales se han duplicado con creces en gran parte de la Península Ibérica. Sobre todo a raíz del aumento del calor extremo y sequías veraniegas, que desde hace unos años han ido 'in crescendo' hasta dar lugar a paisajes altamente inflamables en los que tan solo hace falta una chispa para que brote un gran incendio.

La combinación de altas temperaturas y sequías aumenta la probabilidad de que cualquier fuego se propague rápidamente y supere la capacidad de extinción

El trabajo, liderado por un equipo internacional de investigadores con participación española, se ha centrado en analizar la evolución del riesgo de incendio en países del sur de Europa como Portugal, España, Francia, Italia y Grecia combinando, por un lado, estadísticas oficiales sobre grandes fuegos forestales y, por otro lado, variables como la temperatura, la precipitación, la humedad y el viento para estimar hasta qué punto las condiciones meteorológicas favorecen que un incendio pueda iniciarse, intensificarse y propagarse rápidamente. Según explican los responsables de este trabajo, el análisis incluye datos desde la década de los ochenta hasta ahora y supone uno de los estudios más exhaustivos hasta la fecha sobre cómo ha evolucionado el peligro meteorológico de incendio en el sur de Europa en las últimas décadas.

La conclusión, explican, es clara. Y es que, tal y como indica este estudio, el clima está ejerciendo "una presión creciente" sobre el régimen de incendios en gran parte del sur de Viejo Continente. Los expertos afirman que, aunque durante varios años el número de incendios y la superficie quemada ha disminuido gracias a la mejora de los sistemas de prevención y extinción, el progresivo aumento de las temperaturas y, especialmente en la Península Ibérica, la reducción de las precipitaciones estivales están incrementando de forma sostenida el riesgo meteorológico de que se produzcan y se expandan grandes fuegos forestales. En otras palabras, según recalca este estudio, cada vez hay más días en los que cualquier fuego que se inicia tiene más probabilidades de propagarse con rapidez, alcanzar una elevada intensidad y superar la capacidad de control de los dispositivos de extinción.

Medidas de prevención

Según explica María José Sanz, directora del Centro Vasco de Investigación sobre Cambio Climático (BC3), las implicaciones de este estudio "son críticas" ya que la Península Ibérica, y especialmente España, "es la región más gravemente afectada por este fenómeno, acumulando un alto porcentaje del área quemada en el sur de Europa en la catastrófica temporada de 2025 y las tendencias que se observan en 2026". En esta misma línea se pronuncia Jonathan Troncho, técnico del Área de Conocimiento y Ciencia Aplicada de la Fundación Pau Costa, quien destaca que, tal y como constata este análisis, los datos indican que las diferencias entre los incendios en la vertiente atlántica y la mediterránea "exigen estrategias diferenciadas y adaptadas a cada contexto", comenta el especialista en declaraciones al Science Media Center España.

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Los expertos alertan de la necesidad de reforzar la prevención mediante una mejor gestión del territorio y de la vegetación, la restauración de paisajes más resilientes y el desarrollo de estrategias de adaptación

Los expertos afirman que estos resultados refuerzan la necesidad de adaptar las políticas de gestión del fuego a una realidad climática cada vez más adversa. En un contexto en el que las condiciones meteorológicas favorables para los grandes incendios son cada vez más frecuentes, advierten de que "confiar únicamente en la capacidad de extinción ya no será suficiente". En el caso de España, consideran imprescindible reforzar la prevención mediante una mejor gestión del territorio y de la vegetación, la reducción de la carga de combustible en los montes, la restauración de paisajes más resilientes y el desarrollo de estrategias de adaptación que permitan reducir el riesgo antes de que se produzcan los incendios.