Última hora de los incendios en España, en directo | Estabilizados los incendios en la Vall d'Uixó y Zamora

El Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) constituido por el incendio forestal de Fermoselle (Zamora) ha acordado levantar a lo largo de la mañana de este viernes los confinamientos de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles por el fuego. Únicamente se mantendrán vigentes las evacuaciones de Pinilla de Fermoselle y de Mámones, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres y eso impide por el momento la vuelta a casa de sus habitantes, según han indicado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Mapa de incendios en España.

Por otro lado, el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado tras una semana de intensa lucha contra las llamas. La mejora de la situación permite el regreso a sus hogares de los vecinos de Artana y Eslida, los últimos municipios que permanecían evacuados. Pese al avance, el operativo mantiene la vigilancia ante posibles rebrotes y recuerda que el incendio sigue sin estar controlado ni extinguido.

Fuente: El Periódico

El incendio forestal en Casas de Millán (Cáceres) sigue activo aunque "ha perdido fuerza" tras una "noche sin descanso" El incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad cacereña de Casas de Millán sigue activo aunque "ha perdido fuerza", tras una "noche sin descanso para los equipos de extinción" que trabajan en la zona. A las 9,30 horas de este domingo se celebra la segunda reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) para evaluar la situación del incendio y adoptar las medidas que sean necesarias, según avanza la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia en redes sociales. Cabe recordar que en la primera reunión del Cecop, celebrada en la noche de este pasado sábado, se acordó mantener la evacuación de Casas de Millán y de la pedanía de Grimaldo, así como mantener la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de (Infocaex).

La mejora de los incendios de León y Zamora alivia la presión del operativo Castilla y León afronta la noche con un escenario más favorable en los principales incendios forestales que han centrado la atención durante los últimos días, tras bajar a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 los fuegos de Fermoselle (Zamora) y Veguellina (León), aunque el operativo se mantiene alerta ante una "posible reactivación" registrada por el viento en Burgohondo (Ávila), que ha obligado a evacuar la urbanización La Picota en el municipio de La Adrada. La Junta mantiene un amplio despliegue de vigilancia y extinción ante unas condiciones meteorológicas que se mantienen desfavorables y que podrían favorecer nuevas reactivaciones.

Apuntan a un origen intencionado en los nuevos rebrotes del incendio del sur de Ávila La Junta de Castilla y León apunta a un posible origen intencionado en los tres rebrotes registrados este sábado por la tarde en los términos de Piedralaves, Navaluenga y La Adrada, dentro del perímetro del incendio que desde hace once días afecta al sur de la provincia de Ávila, declarado inicialmente en Burgohondo y que ha arrasado más de 50.000 hectáreas. Dieciséis medios aéreos, además de un numeroso contingente terrestre, han combatido las llamas de las que el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) ha tenido conocimiento a las 17:30 horas y que han obligado a la evacuación preventiva en la urbanización la Picota y casas colindantes, que finalmente ha sido levantada hacia las 22 horas.

El incendio de Fermoselle (Zamora) se reactiva pero es sofocado por diez medios aéreos Un gran despliegue de medios aéreos integrado por siete helicópteros y tres aviones ha sofocado a última hora de la tarde de este sábado una reactivación del incendio de Fermoselle (Zamora), muy cerca del perímetro en el municipio de Mámoles, en la parte de Las Arribes del Duero. La jefa de jornada en el Centro Provincial de Mando de Zamora, Esther Iglesias, ha informado de que esta reactivación ha sembrado la "alarma en la población", pero finalmente ha podido ser atajada con el trabajo de los medios desplegados en la zona, así como con el apoyo de los medios aéreos solicitados con este motivo: siete helicópteros y tres aviones.

El fuego entra en el casco urbano de Casas de Millán (Cáceres) y afecta ya a viviendas: "Temo por mi casa" El incendio forestal declarado este sábado en la zona del Puerto de los Castaños ha entrado en el casco urbano de Casas de Millán (Cáceres) y está afectando ya a viviendas de la localidad. "Ahora mismo el fuego está afectando a viviendas del municipio. El humo está metido en la población y el fuego también ha entrado en el casco urbano", ha explicado a este diario su alcalde, Mario Cerro, mientras los equipos de extinción continúan trabajando para tratar de frenar el avance de las llamas. (Seguir leyendo)

Alarma por un incedio forestal en Ibiza La conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado este sábado por la tarde de la declaración de un incendio forestal en la zona de s’Alqueria, en el municipio de Santa Eulària, en Ibiza. Según ha comunicado el departamento autonómico a través de sus redes sociales, el fuego ha sido confirmado a las 19.56 horas y ha sido clasificado con gravedad potencial 0.

Declarado un incendio forestal en Cortes de Pallás cerca del castillo de Chirel, en Valencia La Generalitat Valenciana han desplegado un operativo de extinción tras recibir el aviso de un incendio forestal declarado en el término municipal de Cortes de Pallás (Valencia). Las llamas se han localizado en las proximidades del Castillo de Chirel, una zona arbolada que ha obligado a una rápida respuesta de los efectivos para evitar su propagación en un entorno de difícil acceso.

Desciende a nivel 0 el incendio forestal de Seseña (Toledo) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha rebajado a situación operativa nivel 0 un incendio forestal que se ha originado en el término municipal de Seseña (Toledo). Este incendio se había elevado a nivel 1, ya que el humo ha afectado a una carretera y un polígono.

Más medios aéreos y terrestres por el incendio de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha movilizado más medios aéreos y terrestres para combatir el incendio forestal originado este sábado por la tarde en el término municipal de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). A través de su cuenta de X, consultada por EFE, Infocam ha informado de que sobre las 19:30 horas de este sábado trabajan en la extinción de este incendio diez medios aéreos y 25 terrestres, con 142 efectivos. Este incendio ha sido detectado a las 18:03 horas de este sábado por un vigilante fijo.