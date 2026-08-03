El calor extremo de julio ha causado al menos 2.024 muertes prematuras en España: un 130% más que hace 10 años

El calor extremo de julio no solo se ha visto reflejado en los termómetros. Según apuntan los registros del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), las altas temperaturas registradas a lo largo de este mes han dejado al menos 2.024 muertes prematuras en España. Se trata de la segunda cifra más alta jamás observada para un mes de julio desde que existen registros. Tan solo queda por detrás de 2022, el año con mayor mortalidad atribuíble al calor registrado hasta ahora y que dejó más de 61.000 muertes atribuíbles al calor en el conjunto de Europa en apenas tres meses. Los registros indican que gran parte de los decesos prematuros observados a lo largo de las últimas semanas se corresponden a personas de más de 65 años. Pero no son los únicos. Las estadísticas apuntan a claro un aumento de la mortalidad en todos los grupos de edad, desde niños menos de 14 años hasta adultos de menos de 45 años. Porque tal y como indican los especialistas, el calor extremo ya se ha convertido en un peligro para la salud de todos.

Los expertos advierten que el calor extremo se ha convertido en un peligro para la salud de todas las edades, evidenciado por las más de 3.000 muertes prematuras registradas hasta ahora en lo que llevamos de verano

En total, desde que empezó el verano se estima que las altas temperaturas registradas en España han dejado al menos 3.078 decesos prematuros en el país. La llegada de hasta cuatro olas de calor extremo, que han expuesto a decenas y decenas de ciudades a valores por encima de los 40 grados y que han dejado incluso máximas de 45 en algunos puntos del país, ha disparado los índices de mortalidad en casi todo el territorio. Entre las zonas más afectadas por este fenómeno destacan Tarragona, Girona, Navarra y Cantabria, donde el calor ha alcanzado valores extremadamente altos respecto a lo habitual y ha dejado a miles de personas viviendo durante varios días con temperaturas infernales respecto a lo que hasta ahora era habitual.

Mortalidad en todas las franjas de edad

El mes de julio suele ser, junto a agosto, uno de los que presenta una mayor mortalidad asociada al calor. En 2016, hace justo 10 años, por estas fechas se contabilizaban un total de 881 muertes vinculadas a las altas temperaturas en un mes de julio. Esta cifra se fue mateniendo más o menos en esta media hasta el 2022, cuando se registró un verano de récord que dejó 2.217 muertes prematuras vinculadas al calor durante este mes. En los años siguientes, aún viviendo veranos extremadamente cálidos,e esta estadística volvió a valores más bajos. El año pasado, sin ir más lejos, se registraron 1.060 decesos atribuíbles a las altas temperaturas en España. Esto indica que, puesto en perspectiva, las cifras de mortalidad de julio de este año son hasta un 129,74% más altas que hace una década y un 90,94% más que hace tan solo un año.

Los registros de este mes de julio indican un repunte de la mortalidad atribuíble a las altas temperaturas en todas las franjas de edad estudiadas, desde niños menores de 14 años hasta personas mayores de 65

Uno de los fenómenos más llamativos de este mes de julio es el repunte de la mortalidad atribuíble a las altas temperaturas en todas las franjas de edad estudiadas. Los registros indican que en el grupo de niños de entre 0 y 14 años se produjeron al menos 3 decesos vinculados al calor extremo. En la agrupación de personas entre 15 y 44 años se observaron cerca de 41 muertes atribuíbles a las altas temperaturas. En el grupo de entr 45 y 64 años se observaron 125 más. En la franja de entre 65 y 74 años, unas 201. En la de entre 75 y 84 años, más de 489. Y entre los mayores de 85 años, unas 1.249 muertes prematuras directamente vinculadas al calor extremo. Entre estas, según afirman los registros, la mayoría se dieron entre mujeres mayores. Estudios retrospectivos apuntan a que este colectivo es el más amenazado por las altas temperaturas, sobre todo en el caso de ancianas, en situación de vulnerabilidad, que viven solas y sin apoyo.

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El recuento, elaborado por científicos del Instituto de Salud Carlos III, refleja una estimación estadística basada en informes diarios sobre mortalidad y temperaturas en España. Según matizan los responsables de este proyecto, no se trata de un registro real de defunciones sino de un cálculo sobre cuántas de las muertes registradas en el país pueden ser atribuibles a las altas temperaturas. Las muertes por altas temperaturas no siempre están relacionadas con episodios bruscos como, por ejemplo, los colapsos sufridos tras un golpe de calor. Estos casos, de hecho, tan solo representan una minoría de los decesos atribuibles a este fenómeno. Los expertos afirman que los grupos de mayor riesgo ante el calor extremo son las personas mayores y los pacientes con enfermedades preexistentes que, una vez expuestos a situaciones de calor extremo, tienen más riesgo de sufrir complicaciones mortales derivadas del calor.