Un estudio demuestra que los estudiantes que tienen redes sociales desde la niñez consiguen peores notas y menor rendimiento académico

En el complejo debate sobre cómo, cuánto y para qué los niños y adolescentes deberían usar el móvil, uno de los puntos más discutidos es cómo este hábito puede impactar en su actividad académica y, finalmente, en su proceso de aprendizaje. La revista científica 'Nature Human Behaviour' publicó el lunes uno de los estudios más sólidos hasta la fecha sobre esta cuestión y, según explican sus impulsores, apuntan a una conclusión que debería ser tenida en cuenta para futuros debates sobre el tema. ¿El motivo? Tras analizar los datos de más de 5.200 estudiantes italianos de entre 11 y 15 años, los científicos observaron que quienes abrieron una cuenta personal en redes sociales al inicio de su adolescencia obtuvieron peores resultados en exámenes de lengua y matemáticas que quienes retrasaron ese momento. Los expertos creen que esto podría explicarse, al menos en parte, por un uso más intensivo de las redes sociales y por las distracciones que estas generan sobre la atención y la concentración de los jóvenes en edad escolar.

El estudio, dirigido por el investigador Marco Gui, de la Universidad de Milano-Bicocca, se ha centrado en analizar la información de 5.227 alumnos de 28 centros educativos del norte de Italia. Los investigadores combinaron los resultados de pruebas estandarizadas de italiano, inglés y matemáticas con encuestas realizadas entre 2023 y 2024 en las que los estudiantes informaban de cuándo habían creado su primera cuenta en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok. Los resultados, afirman los expertos, muestran un patrón claro. Y es que los estudiantes que abrieron una cuenta entre los 11 y los 12 años obtuvieron puntuaciones inferiores en italiano y matemáticas respecto a quienes esperaron hasta los 14 o 15 años para crear una cuenta. Los científicos afirman que las desviaciones observadas equivalen aproximadamente a "seis meses de escolarización".

El trabajo indica que que quienes abrieron cuentas en redes sociales entre los 11 y 12 años obtuvieron peores puntuaciones que quienes esperaron hasta los 14 o 15

Los investigadores también comprobaron que los alumnos que antes se habían abierto una cuenta en redes sociales eran, en mayor medida, quienes aseguraban consultar el teléfono móvil con más frecuencia y quienes posteriormente obtenían peores resultados académicos. El análisis apunta así a una posible relación entre un acceso más temprano a estas plataformas y unos patrones de uso más intensivos del dispositivo, aunque los datos no permiten determinar si una mayor exposición al móvil conduce a un peor rendimiento o si existen otros factores que expliquen ambas circunstancias. En muchos casos, además, estos estudiantes destacaban como los que reportaban una menor supervisión parental sobre su actividad en redes sociales. En este sentido, los expertos creen que la falta de acompañamiento adulto podría influir en cómo, cuándo y durante cuánto tiempo utilizan los adolescentes estas herramientas digitales y eso, a su vez, podría aumentar el mal uso de estos dispositivos.

Los expertos advierten que la falta de supervisión parental sobre la actividad en redes sociales podría influir en el uso de estas herramientas digitales por parte de los adolescentes

En los últimos años, el debate sobre uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes ha ido escalando con fuerza. Mientras crece la preocupación por su posible impacto sobre la salud mental, la atención y el aprendizaje, varios países han aprobado ya medidas para retrasar el acceso a estas plataformas o, en muchos casos, estudian cómo hacerlo. Los autores de este estudio afirman que, si bien el trabajo muestra una asociación estadística clara entre un uso temprano del móvil y malos resultados académicos, aún falta por estudiar el rol de factores como el tipo de contenido consumido, el tiempo total de uso, el entorno familiar, el contexto socioeconómico, la personalidad de los estudiantes o sus hábitos de estudio. De ahí que, según afirman los especialistas, hay que interpretar los resultados con prudencia y no saltar a conclusiones precipitadas.

Según argumenta Lucas Gortázar, investigador especializado en políticas y reformas educativas y director del área de Educación de EsadeEcPol, el punto fuerte de este trabajo es que "es el primer estudio longitudinal y cuasiexperimental que responde a la pregunta de uso de redes sociales y resultados de aprendizaje a nivel mundial". "Es la primera contribución de este tipo a esta literatura, evidentemente hace falta más, pero es un gran hallazgo que aporta más evidencia a una pregunta fundamental y sobre la que los poderes públicos deberían tomar una mayor conciencia", comenta el experto en declaraciones al Science Media Centre España. ¿Su opinión? Que los resultados de este estudio apuntan, una vez más, "a la necesidad de retrasar la edad de uso de redes sociales en adolescentes a, como pronto, los 15 o 16 años".