Rafa Mora, de ‘Sálvame’ a propietario de 9 pisos: “Los que me costaron 40.000 ahora valen 75.000”

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes debates en Canarias, donde el aumento de los precios del alquiler y la dificultad para acceder a una casa han convertido el mercado inmobiliario en una de las principales preocupaciones de miles de familias. En este contexto, la historia de Rafa Mora ha llamado la atención tras revelar cómo pasó de la televisión a construir un patrimonio basado en nueve viviendas en propiedad.

El que fuera uno de los rostros habituales de ‘Sálvame’ asegura que sus inversiones inmobiliarias le generan actualmente unos 6.000 euros al mes gracias al alquiler de sus pisos y explica que algunas de las viviendas que adquirió hace años han aumentado notablemente su valor.

De la televisión a inversor y policía municipal

Tras su etapa en televisión, Rafa Mora inició una nueva fase profesional alejada de los focos. El valenciano preparó unas oposiciones para convertirse en policía municipal en Pozuelo de Alarcón y, paralelamente, comenzó a invertir en el mercado inmobiliario.

Durante una entrevista en el canal de YouTube del inversor Pascual Ariño, el excolaborador explicó que su estrategia se centró en adquirir viviendas con precios más bajos para destinarlas posteriormente al alquiler.

"No me fui a pisos de lujo", explicó durante la conversación, señalando que buscó inmuebles con capacidad de generar rentabilidad a largo plazo.

Pisos comprados por 40.000 euros que ahora valen 75.000

Una de las cifras que más ha llamado la atención de su cartera inmobiliaria es la revalorización de algunas de sus propiedades.

Rafa Mora aseguró que varias viviendas que compró cuando el mercado ofrecía precios más bajos han incrementado su valor con el paso de los años.

"Los que me costaron 40.000 ahora están en 75.000 euros", afirmó durante la entrevista. Además, explicó que uno de los pisos adquiridos por unos 80.000 euros tendría actualmente un valor aproximado de 160.000 euros.

Nueve viviendas y 6.000 euros mensuales en alquileres

Según relató el excolaborador televisivo, actualmente cuenta con nueve propiedades y obtiene alrededor de 6.000 euros cada mes mediante las rentas del alquiler.

Entre los ejemplos que puso durante la entrevista, explicó que uno de sus pisos, comprado por 80.000 euros, le aporta unos 900 euros mensuales, mientras que otro adquirido por 82.000 euros genera unos 800 euros de alquiler.

Además, señaló que buena parte de sus viviendas fueron adquiridas por importes situados entre los 40.000 y los 55.000 euros.

Su inversión genera debate en plena crisis de vivienda

La estrategia inmobiliaria de Rafa Mora también ha provocado críticas al convertirse en propietario de varias viviendas en un momento marcado por la dificultad de acceso al alquiler en España.

El excolaborador defendió que sus inversiones forman parte del funcionamiento del mercado y apuntó que la situación actual responde a la diferencia entre la oferta disponible y la demanda existente.

"La vivienda ahora mismo parece un lujo. Hoy en día incluso alquilar un piso parece complicado", reconoció durante la entrevista.