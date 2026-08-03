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Última hora de los incendios en España, en directo | Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

El Gobierno ha cifrado en 180.000 hectáreas la superficie quemada en España en lo que va de año

Se reactiva el incendio forestal de Burgohondo (Ávila)

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Javier Vendrell Camacho

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José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La reproducción de varios focos en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón concentra los trabajos para estabilizar los fuegos que se registran desde hace varios días en esas y otras zonas de España.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que el riesgo de incendios es máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha actualizado este domingo los datos sobre superficie calcinada este año y ha establecido en 186.544 las hectáreas forestales quemadas, frente a las 33.360 hectáreas en el mismo periodo de 2025.

Fuente: El Periódico

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