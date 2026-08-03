Ver el eclipse sobre ruedas

El eclipse de sol del próximo 12 de agosto y su atractivo turístico ha dejado a los hoteles situados en las mejores zonas de observación sin apenas disponibilidad. Además, la alta demanda de personas interesadas en el acontecimiento astronómico, junto con la ya de por sí elevada afluencia vacacional de agosto, deja como resultado precios desorbitados para las pocas reservas todavía libres. Por ello, ha surgido una nueva tipología de turistas que prefiere una alernativa diferente a las opciones tradicionales y opta por presenciar el evento desde un nuevo punto de vista: sobre cuatro ruedas abordo de caravanas y furgonetas.

Los datos confirman que este interés ha ido al alza. De hecho, las empresas de alquiler de caravanas tienen todas las reservas cubiertas desde hace meses. En el caso de My Camper Valencia, llevan con un 100% de ocupación desde febrero. La compañía ofrece caravanas familiares aptas para unas 5 personas, y su precio de alquiler por noche durante la temporada alta de julio y agosto está entre los 200 euros y los 230 euros, dependiendo del modelo elegido.

Desde Van Van Go Valencia, el precio de las autocaravanas que alquilan asciende a 160 euros por noche, también en la temporada vacacional, con una capacidad máxima de tres personas.

Un hotel económico, sin horario ni limitaciones

Enrique Rita, presidente de Asociación de Empresas del Caravaning de la Comunitat Valenciana (ACCVal) y gerente de la empresa de alquiler de caravanas AC Llar, confirma que en esta última también se han agotado las reservas de alquiler de vehículos. El portavoz de la asociación atribuye el fenómeno a un público consciente de la unión que supone el caravaning con la "naturaleza, astronomía y turismo itinerante". Además, define las autocaravanas y campers como "los mejores observatorios astronómicos móviles" por su capacidad de llevar a los lugares adecuados y en el momento perfecto para vivir este tipo de fenómenos. Por otra parte, solventa el problema que existe en muchas de las zonas con buena visibilidad, en las que no hay prácticamente alojamientos por ser en su mayoría pueblos de interior en riesgo de despoblación.

Desde My Camper Valencia afirman que la libertad de horarios es una ventaja respecto a los hoteles y vuelven a insistir en la capacidad de desplazarte a lugares con menor contaminación lumínica a los que no llegan el sector de la hostelería.

El valor añadido a una tendencia ya en alza

Enrique Rita afirma que la observación de fenómenos meteorológicos y el eclipse ha sido la culminación de un fenómeno que ya lleva tiempo creciendo. "Muchos clientes han venido desde hace unos años con la idea de alquilar una caravana para ver las perseidas, las estrellas, el amanecer y puestas de sol, eran minoritarios, pero han ido creciendo poco a poco", cuenta.

Aunque reconoce el aumento de demanda a causa del eclipse, es cierto que el público general sigue interesado principalmente en otro tipo de turismo. Además, al ocurrir este fenómeno en un periodo de alta ocupación para el sector, el aumento de las reservas no ha sido tan decisivo.

El presidente de la ACCVal añade: "Si el eclipse hubiera sido en septiembre, las reservas debido al fenómeno meteorológico podrían haber representado entre un 30 y un 40% del público total; sin embargo, al tratarse de la quincena más demandada del año, este porcentaje se reduce al 10%". Mientras tanto, las empresas de alquiler de vehículos caravaning coinciden en que es habitual que durante el periodo vacacional se queden sin disponibilidad, principalmente en el mes de agosto.

Párkings de caravanas, cerca del 100%

Los parkings de autocaravanas, precisamente, confirman que estos 'observatorios astronómicos móviles' también van a tener su protagonismo el 12 de agosto. "Los aficionados europeos son conocedores del eclipse y se han adelantado. Desde hace meses tenemos casi todas las plazas reservadas", explica Fabrizio Muzzati, ceo de Aquiestoycaravaning y que gestiona cuatro aparcamientos de caravanas en las zona de observación del eclipse en la C. Valenciana: Culla, Morella, Onda y Burriana.

"La plataforma permite reservar con seis meses de anticipación: sorprendió en los pueblos que ese día prácticamente todo estuviera ocupado", señala. El área de autocaravanas de Culla, precisamente, está en una zona privilegiada, junto al Astromaestrat, el observatorio astronómico turístico de Culla. "Hay un boom de autocaravanistas europeos que se desplazan por este fenómeno. Estamos recibiendo muchas llamadas", concluye.

Efecto económico en zonas de interior

Enrique Rita también participa en la iniciativa 'Astrocaravaning' de ASEICAR, que promueve el turismo de interior en las áreas de autocaravanas de la Comunitat Valenciana con el objetivo de dinamizar la economía de estas pequeñas poblaciones, que en muchas ocasiones no tienen una infraestructura adecuada para otro turismo que no sea el itinerante.

"Estamos fomentando ese turismo que ayuda a desestacionalizar la demanda más allá de la temporada vacacional y fuera de las zonas habituales de sol y playa", comenta. Además, se presenta optimista ante el posible beneficio a largo plazo en estos territorios, debido al alto porcentaje de fidelización del caravaning, ya que un 75% de sus clientes vuelven a alquilar o compran una autocaravana.

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"Yo particularmente cuando viajo en autocaravana, visito zonas de interior a las que nunca me hubiese desplazado de otra manera y que finalmente, me han gustado mucho y he vuelto a visitar", dice. Ahora, busca acercar esa posibilidad a otras personas y beneficiar al mismo tiempo a los pequeños territorios con escasos recursos turísticos.