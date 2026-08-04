La Guardia Civil interviene más de 100.000 joyas de lujo falsificadas en Baleares

La Guardia Civil ha intervenido más de 115.000 joyas de lujo falsificadas en una nave comercial situada en el polígono industrial de Son Castelló, en Palma.

Además, se ha abierto una investigación contra cuatro personas, como presuntos responsables de un delito contra la propiedad industrial, según ha informado la Benemérita.

La investigación culminó el pasado 14 de junio con un operativo llevado a cabo por la Patrullas Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo en una nave desde la que presuntamente se distribuían, tanto al por mayor como al por menor, multitud de artículos de bisutería.

Estos reproducían de forma ilícita diseños y signos distintivos de reconocidas marcas internacionales de joyería de lujo.

Esta actuación es fruto de una investigación iniciada meses atrás tras las distintas inspecciones realizadas por la Guardia Civil en establecimientos comerciales de la isla.

La documentación intervenida durante aquellas actuaciones permitió a los investigadores localizar el principal centro logístico desde el que se abastecía a numerosos comercios de Baleares.

Como resultado de la intervención han sido aprehendidas 115.535 piezas de joyería falsificada, entre las que se encontraban 38.493 pulseras, 35.994 pares de pendientes, 22.064 collares, 10.811 brazaletes y 8.173 anillos.

La valoración pericial del material ha requerido la colaboración de especialistas de las marcas afectadas desplazados desde Madrid.

Según las estimaciones realizadas, de haber sido vendidos como artículos originales, estas piezas tendrían un valor de cientos de millones de euros, si bien eran vendidas a precios inferiores. En todo caso, esta es la intervención de joyería falsificada de mayor entidad realizada en Baleares.

La Guardia Civil ha recordado que la comercialización y adquisición de productos falsificados ocasiona importantes perjuicios económicos a las marcas legítimas y a los establecimientos que cumplen la normativa vigente.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha advertido de que este tipo de artículos carece de los controles de calidad y seguridad exigidos por la legislación europea, por lo que su uso puede provocar reacciones alérgicas y otros riesgos para la salud de los consumidores. La operación continúa abierta y no se descarta la práctica de nuevas actuaciones en el marco de la investigación.

Fuente: El Periódico