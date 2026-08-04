Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atascos kilométricos por el cierre del GuiniguadaGrancanarios ante la ola de calorCanarias tardará casi una semana en refrescarseVíctor Manuel PastorConductora ebria provoca cuatro accidentesUD Las PalmasLoterías en Canarias
instagramlinkedin

Sanidad

Primera víctima mortal por la fiebre del virus del Nilo en Sevilla desde 2024

El fallecido, que tenía 82 años y patologías previas, fue ingresado con un diagnóstico de meningoencefalitis provocado por el contagio detectado el pasado 27 de julio

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo. / Marina Casanova

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Soler Coll

Sevilla

Primera víctima mortal de la fiebre del Virus del Nilo en Sevilla desde 2024. El hombre de 82 años contagiado en el municipio de Dos Hermanas ha fallecido tras ser diagnosticada una menigoencefalitis el pasado 27 de julio. Se trata de la primera muerte por esta enfermedad transmitida por los mosquitos desde el año 2024 cuando llegaron a perder la vida 11 personas. El fallecido, según ha informado la Consejería de Sanidad, tenía 82 años y padecía de patologías previas. Llevaba días ingresado en el hospital.

Hasta el momento ya se han detectado 17 casos en Andalucía, todos en la provincia de Sevilla, y la mayoría (12), de momento, de carácter leve. El último caso ha sido diagnosticado por el laboratiorio del Hospital Virgen del Rocío este mismo martes. Se trata de una persona contagiado en el municipio de Aználcazar, donde ya se habían producido casos antes. La alerta en esta localidad se amplía hasta el 24 de agosto.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El chófer de la UD Las Palmas se baja de la guagua: 'Tengo el corazón roto, me han arrancado un trozo de mí
  2. Víctor Manuel Pastor toma posesión como nuevo jefe del Grupo de Alerta y Control de Gando
  3. Muere un bebé tras sufrir un golpe de calor en Canarias
  4. Atascos kilométricos y un 25% más de combustible: las consecuencias del cierre del viaducto del Guiniguada
  5. Primer lunes de obras en la GC-3: largas colas en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
  6. El alcalde, el cura y una policía local de Santa Brígida protagonizan el ‘Me Suena tu Cara del Pueblo’
  7. Canarias tardará casi una semana en refrescarse tras la ola de calor: este martes empieza el descenso de temperaturas
  8. José Déniz rompe su silencio tras su destitución en San Mateo: 'Es injusta y traspasa de lo político a lo humano

Grave tras chocar contra la mediana en Gran Canaria

Grave tras chocar contra la mediana en Gran Canaria

Rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en la playa de Las Canteras

Rescatan a un bañista con síntomas de ahogamiento en la playa de Las Canteras

Marques Townes ya luce como jugador del CB Gran Canaria: "La Primera FEB es una de las 10 ligas más fuertes de Europa"

Marques Townes ya luce como jugador del CB Gran Canaria: "La Primera FEB es una de las 10 ligas más fuertes de Europa"

Más de 350 propuestas consolidan a LPGC'31 para optar a la Capital Europea de la Cultura

Más de 350 propuestas consolidan a LPGC'31 para optar a la Capital Europea de la Cultura

Las Palmas de Gran Canaria pide permiso para allanar los callaos que dificultan el acceso al mar en La Cícer

Las Palmas de Gran Canaria pide permiso para allanar los callaos que dificultan el acceso al mar en La Cícer

La familia de un antiguo alcalde de Ingenio de hace 100 años dona su archivo al municipio

La familia de un antiguo alcalde de Ingenio de hace 100 años dona su archivo al municipio

Una Rama que raja las piedras

Una Rama que raja las piedras

El mural 'Módulo 4' del artista Ayoze Jiménez en el Centro de Artes Plásticas se transforma en una obra de creación colectiva

El mural 'Módulo 4' del artista Ayoze Jiménez en el Centro de Artes Plásticas se transforma en una obra de creación colectiva
Tracking Pixel Contents