La villa de 280 metros con piscina que destapó un fraude fiscal de casi 18 millones

En Canarias, donde miles de hogares recurren a las ayudas públicas para poder afrontar el pago del alquiler, una villa de 280 metros cuadrados con piscina se ha convertido en el elemento más llamativo de una investigación por fraude fiscal.

La vivienda, situada en el norte de Atenas, estaba ocupada por una mujer que figuraba como persona sin hogar en su declaración de impuestos y que presuntamente participaba en una trama que habría defraudado casi 18 millones de euros.

La mujer se encuentra entre las tres personas detenidas durante una operación de la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos de Grecia, conocida por sus siglas AADE. Según la información publicada por el diario griego eKathimerini, la sospechosa habría administrado una de las principales empresas vinculadas a la red investigada.

Aunque aparecía registrada como persona sin hogar en sus declaraciones fiscales, los investigadores comprobaron que residía en una villa de lujo de 280 metros cuadrados, equipada con piscina y situada en los barrios residenciales del norte de la capital griega.

La investigación cifra por el momento el fraude fiscal en más de 17,9 millones de euros, aunque las autoridades consideran que la cantidad podría aumentar a medida que avancen las comprobaciones.

El contraste con el acceso a la vivienda en Canarias

El descubrimiento de la villa resulta especialmente llamativo en un contexto como el canario, donde una parte de la población necesita apoyo económico para mantener su vivienda habitual.

La terraza de una vivienda vacacional en Canarias. / LP/DLP

Este escenario permite dimensionar el contraste del caso investigado en Grecia: mientras centenares de familias deben acreditar el pago de sus mensualidades para acceder a una ayuda pública, la principal sospechosa de una trama fiscal figuraba oficialmente sin vivienda pese a residir en un inmueble de grandes dimensiones con piscina.

Empresas ficticias y facturas falsas

La investigación comenzó a partir del cruce de información obtenida durante inspecciones presenciales con los datos de las plataformas tributarias digitales, el registro mercantil y la documentación sobre la propiedad y la administración de diferentes sociedades.

Los inspectores detectaron que las mismas personas aparecían repetidamente como administradores o socios de decenas de empresas. Cuando una de las compañías cerraba, acumulaba deudas o entraba en situación de insolvencia, otra sociedad con características similares comenzaba a operar poco después.

Las empresas también compartían direcciones, números de teléfono, establecimientos y estructuras societarias. Estos elementos llevaron a los investigadores a considerar que no se trataba de negocios independientes, sino de una red organizada bajo una dirección común.

La mayor parte de las sociedades investigadas estaba relacionada con el comercio mayorista de ropa, calzado y otros productos similares. Según las pesquisas, muchas de ellas se habrían creado para emitir y recibir facturas de elevado valor por operaciones que realmente nunca llegaron a producirse.

El objetivo habría sido aumentar artificialmente los gastos de las empresas, reducir sus obligaciones tributarias y obtener devoluciones o compensaciones indebidas del impuesto sobre el valor añadido.

Más de 98 millones en operaciones ficticias

La red habría generado operaciones falsas por un valor superior a los 98 millones de euros. Entre los negocios investigados aparecen varias empresas individuales con transacciones ficticias de entre 25 y 28 millones de euros, una tienda en línea con movimientos por unos 15 millones y una compañía importadora con operaciones por más de tres millones.

Los investigadores también identificaron a comerciantes extranjeros que aparecían como compradores de mercancías valoradas en más de 40 millones de euros, pero que posteriormente habrían desaparecido sin cumplir con sus obligaciones fiscales.

El perjuicio económico calculado hasta ahora asciende a 9,6 millones de euros por el IVA presuntamente defraudado y a otros 8,3 millones por el impuesto sobre la renta, lo que eleva la cantidad total a 17,9 millones.

Las autoridades griegas han iniciado los procedimientos para congelar las cuentas bancarias y los bienes relacionados con los sospechosos. Durante las actuaciones también fueron intervenidos más de 32.000 productos falsificados que estarían relacionados con la actividad comercial de las empresas investigadas.

La operación continúa abierta para determinar el alcance completo de la red y localizar a otros posibles implicados. Entre los bienes analizados destaca la villa con piscina en la que residía la mujer que había declarado no disponer de hogar, una contradicción que se ha convertido en la imagen más representativa de un fraude fiscal que podría superar ampliamente los casi 18 millones de euros detectados hasta ahora.