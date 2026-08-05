Ocho atalayas cósmicas repartidas en Canarias para uno de los mejores cielos del mundo

Canarias no podrá ver el total del eclipse de sol del próximo 12 de agosto, que alcanzará en las islas una ocultación de hasta un 77% del disco solar según la isla y el punto de observación. A su favor tiene el contar con uno de los mejores cielos del mundo para la astrofísica y la contemplación del universo. Para sacar el máximo rendimiento a este histórico fenómeno astronómico, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología se ha alineado con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para desplegar ocho atalayas cósmicas en todo el archipiélago, una en cada isla, para que residentes y visitantes puedan seguir el eclipse solar parcial de forma simultánea, segura y divulgativa. El fenómeno se producirá durante las últimas horas de la tarde, por lo que los emplazamientos seleccionados atienden especialmente a su orientación y visibilidad hacia el horizonte oeste.

Las atalayas cósmicas se instalarán en Tejeda (Gran Canaria), Caleta de Sebo (La Graciosa), La Santa (Lanzarote), El Cotillo (Fuerteventura), Playa San Juan (Tenerife), Valle Gran Rey (La Gomera), La Frontera (El Hierro) y Tazacorte (La Palma), aunque el eclipse parcial de sol se podrá ver desde cualquier lugar del archipiélago. En cada uno de esos puntos elegidos, divulgadores científicos acompañarán al público durante toda la actividad, desde las 18.30 hasta las 21.30 horas, explicando las fases del eclipse, el movimiento del sol, la luna y la tierra, y resolviendo las dudas de los asistentes. En cada uno de los puntos se distribuirán gratuitamente gafas homologadas para la observación solar y se informará sobre las medidas imprescindibles para contemplar el eclipse sin riesgos. El punto parcial máximo de ocultación que se podrá ver en Canarias está previsto a las 19.55 horas.

Turismo y divulgación

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presentó en el museo de la ciencia de la capital grancanaria el dispositivo especial de estas atalayas como una oportunidad única para seguir posicionando a Canarias como un referente internacional en astronomía y divulgación científica. “Este ciclo de tres eclipses nos brinda una oportunidad única para seguir posicionando a Canarias como un destino con unos cielos privilegiados”, destacó. De León explicó que el Museo Elder ha trabajado durante más de un año con otros museos de ciencia de España y con el Ministerio para coordinar esta programación especial desde el archipiélago. La consejera subrayó que el objetivo es que cualquier persona pueda comprender qué ocurre en el cielo durante este fenómeno y participar en actos de divulgación pública de la ciencia.

Los divulgadores del Museo Elder han elegido en Gran Canaria como mirador a Tejeda

“Queremos que sea una experiencia abierta a toda la población, con todas las garantías de seguridad gracias al reparto de gafas homologadas y a las recomendaciones para una observación responsable”, señaló de León.

El director-gerente del Museo Elder, José Gilberto Moreno, explicó que la distancia del archipiélago respecto a la franja de totalidad propicia que el fenómeno tenga una secuencia más larga, de hasta dos horas, lo que permitirá disfrutar con mayor detenimiento de cada fase del eclipse. Moreno destacó que las atalayas se han ubicado en el oeste de cada isla, que es la zona con mayor precisión angular y mejores condiciones de nitidez para la observación.

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología desplegará el 12 de agosto una gran iniciativa de divulgación científica para el eclipse solar. / ANDRES CRUZ

Moreno insistió en que el riesgo de quemadura de retina es muy importante y advirtió que, tras otros episodios astronómicos, siempre aparecen en las consultas médicas quemaduras importantes a las 48 horas. “No es estar mirando al Sol continuamente, sino un máximo de 30 segundos”, recordó. El director-gerente explicó también que las gafas pueden reutilizarse entre personas de confianza, lo que evita crear alarma por falta de material.

Además de las gafas, en las atalayas se distribuirán folletos explicativos sobre el significado del acontecimiento astronómico y se ofrecerán telescopios solares con filtros que eliminan el 99,99% de la luminosidad.

El eclipse alcanzará en las islas una ocultación de hasta un 77% del disco solar

La iniciativa cuenta con la colaboración de ayuntamientos, la Delegación del Gobierno en Canarias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE a través de la campaña 'Una vista única, Cuídala'. Gracias a la colaboración entre la ONCE, el Museo Elder y el proyecto Eclipse Inclusivo del CSIC, las personas ciegas y con discapacidad visual también podrán seguir la evolución del eclipse con un dispositivo que transforma la luz en sonido. El delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, subrayó que “un eclipse no debe ser una experiencia reservada únicamente a quienes pueden verlo”. “La ciencia alcanza su máximo valor cuando es accesible para todos”, añadió. López destacó la importancia de utilizar gafas homologadas y seguir las recomendaciones de seguridad, incluso en el caso de personas con discapacidad visual.

López explicó que para la visión de este eclipse se repartirán dos millones de gafas homologadas, junto al Ministerio de Ciencia. En Canarias 1.200 vendedores de la ONCE van a distribuir en torno a 125.000 gafas.

Gafas homologadas

El reparto de gafas de observación solar homologadas comenzó esta semana en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el martes, quienes acudan a visitar el centro recibirán un par con su entrada. El reparto continuará el próximo miércoles en los distintos puntos de observación habilitados para seguir el eclipse.

El Museo Elder recuerda que nunca debe mirarse directamente al sol sin la protección adecuada, tampoco durante un eclipse, y que no son seguros los remedios caseros como radiografías, cristales ahumados, gafas de sol convencionales o filtros no certificados. Los expertos recomiendan no mirar al Sol de forma continuada, sino en intervalos cortos de hasta 30 segundos, y evitar colocarse las gafas mirando directamente al astro.

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Los próximos eclipses serán el día 2 de agosto de 2027 y en enero de 2028 y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología ya está trabajando para su divulgación a nivel internacional.