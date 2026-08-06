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La gran inspección de gafas del eclipse concluye que los productos comercializados en España son seguros y "sin deficiencias relevantes"

Los únicos incumplimientos detectados tienen que ver con la falta de información proporcionada en algunos productos así como con un filtro que deja pasar menos luz de lo habitual, lo que dejaría una imagen del eclipse algo más oscura

Un optometrista muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares.

Un optometrista muestra unas gafas homologadas para la observación segura de eclipses solares. / Zowy Voeten

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Valentina Raffio

El Ministerio de Consumo puso en marcha hace unos meses por petición del Gobierno una gran inspección de gafas para ver el eclipse. ¿El objetivo? Averiguar si los productos vendidos en España "cumplen con la legislación aplicable en materia de seguridad e información" y, por lo tanto, son seguros y efectivos para la observación de este fenómeno astronómico que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Tras semanas de trabajo, múltiples inspecciones en establecimientos comerciales y en tiendas 'online', y varios análisis de productos en los laboratorios, por fin se ha alcanzado un veredicto. Y es que, según ha comunicado este jueves el ministerio de Pablo Bustinduy, la campaña ha concluído "que las gafas comercializadas en España muestran un elevado grado de cumplimiento en relación con la seguridad ocular, sin deficiencias relevantes".

La campaña ha analizado 75 marcas de gafas para el eclipse y concluye que todos los productos estudiados cumplen la normativa de seguridad ocular

En total, se han analizado un total de 75 marcas de gafas comercializadas en distintos puntos de España para ver el eclipse. Solo en Catalunya, la Agència Catalana del Consum ha inspeccionado unos 15 modelos distintos. El análisis de estos productos indica que las gafas comercializadas en España son seguras y eficaces y, por suerte, no muestran ningún incumplimiento grave en la normativa. Los ensayos realizados no han detectado problemas importantes en los materiales, las superficies o las monturas utilizadas en la elaboración de estos productos. En cuanto a los filtros, se ha comprobado que los materiales utilizados cumplen los requisitos establecidos para bloquear la radiación ultravioleta e infrarroja y, por lo tanto, ofrecen una protección adecuada durante la observación del eclipse.

Defectos detectados

Según explica el Ministerio, en algunos modelos de gafas se ha comprobado que los filtros empleados dejan pasar menos luz visible de la recomendada por la norma. Esto significa que, en la práctica, quienes las usen podrían ver la imagen del eclipse más oscura que el resto. Pero aún así, tal y como reafirma el análisis, "esto no supone un riesgo para la salud ocular" siempre que las gafas no se retiren mientras se observa el eclipse. También se han detectado algunas deficiencias en la documentación o en la información que acompaña a determinados modelos, aunque estos incumplimientos son de carácter informativo y no afectan a la seguridad de los usuarios.

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La inspección detecta "algunas deficiencias en la documentación" o en la información que acompaña algunos pero asegura que no afectan a la seguridad de los usuarios

La campaña, realizada a petición de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses del Gobierno ante los eventos previstos para los próximos 3 años, ha sido coordinada por la Dirección General de Consumo (DGC) en coordinación con las autoridades competentes de comunidades autónomas como Catalunya, La Rioja, Comunidad de Madrid, Baleares, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Aragón, Galicia y Castilla y León, además del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), adscrito del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en el Centro de Investigación y Control de la Calidad (CICC). Pese a los buenos resultados de esta iniciativa, las autoridades piden seguir extremando precauciones y asegurar que todos los productos adquiridos cumplen la normativa ISO 12312-2:2015 y cuentan con el sello CE de la Unión Europea.

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Fuente: El Periódico

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