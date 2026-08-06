El meteorito 'jamonero', el hallazgo geológico más surrealista: "Estaba tirado en el patio"

La familia Asensio, residente desde hace décadas en una pequeña localidad castellanomachega, se topó un buen día paseando por el campo con una roca que no parecía típica de la meseta. Su aspecto y, sobre todo, su peso, cien kilos, llamaron la atención de los descubridores, que decidieron transportarla a casa y darle una función especial: prensar el jamón. Poco a poco, las sospechas sobre el origen del 'pedrusco' fueron en aumento, y pensando que podía valer dinero se pusieron en contacto con expertos de Madrid que confirmaron su teoría: los Asensio llevaban años con un meteorito en casa. Un meteorito que habían convertido en 'jamonero'.

La verificación llegó de la capital, más concretamente del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), situado en el número 23 de la céntrica calle Ríos Rosas. Es un sitio peculiar. En su primera planta se ubica el Museo Geominero, que suele pasar desapercibido para centenares de apresurados trabajadores y turistas que cada día pasan por delante de él. Pero cuando la curiosidad te puede, como nos ha pasado en este diario, se atraviesa la entrada del edificio para, acto seguido, ascender a través de una escalinata de mármol cubierta por una gran vidriera.

Tras caminar por un pasillo, se llega a la gran sala principal del museo, visitado recientemente por Felipe VI con motivo del centenario de una institución que fue inaugurada por su bisabuelo, Alfonso XIII. Una vez allí, es fácil embriagarse por las más de 100.000 piezas que conforman su colección, distribuidas en 250 brillantes vitrinas de madera tallada rebosantes de restos geológicos: más de seis mil minerales, cerca de trece mil fósiles, un centenar de rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas y una colección de meteoritos que convierten la estancia en todo un viaje al pasado. Meteoritos como el que protagoniza este reportaje y que una familia encontró por pura casualidad...

Mastodonte de las Higueruelas (Ciudad Real) . / J.Q.

Cualquiera podría tener un meteorito en casa, y no saberlo

La institución disfruta, dentro de su catálogo, de una pieza con una de las historias más llamativas de este templo de la geología. Se trata de este meteorito hallado en Retuerta del Bullaque, pequeña localidad de Ciudad Real, y que llama la atención de los visitantes por las circunstancias de su hallazgo.

"Un vecino estaba viendo un día el telediario, donde explicaban que por su zona había pasado una gran estrella fugaz. La pieza informativa venía acompañada de un reportaje de un experto, quien comentaba que estos meteoritos valen dinero. Esta persona pensó que tal vez una roca que guardaba desde hacía años en casa podría tratarse de un meteorito. Se puso en contacto con el museo, y fuimos a examinar el ejemplar que guardaba (…) Cuando llegamos estaba tirado en el patio, y lo sacaron tirando de una alfombra", explica Rafael Lozano, petrólogo encargado del estudio del meteorito y científico titular del IGME.

Lucía Feijoo Viera

Los científicos evaluaron el ejemplar, y pronto fueron conscientes de lo que tenían ante sus ojos. "La cohenita presente en la roca, un carburo, seguía las líneas de Widmanstätten, lo que nos confirmó que era un meteorito", explica Lozano. Una vez todas las partes conocían el valor de la pieza, se llegó a un pacto para que el público pudiese disfrutar del hallazgo. "Nosotros lo clasificábamos, y él nos dio en torno a 1,8 kilos de los cien para que lo conserváramos aquí en el museo". El resto, sigue en poder de la familia Asensio.

"Durante mucho tiempo fue utilizado para salar jamón"

El meteorito, del grupo IAB, es bastante común. No obstante, el grafito y el fosfato que contiene le da un gran valor científico, en una investigación del ejemplar que aún no ha concluido. Dentro de estas pesquisas, se han hallado también peculiaridades relacionadas con el uso que esta persona le había dado durante el tiempo que lo tuvo en su poder. "Lo utilizaron durante mucho tiempo para salar y prensar jamón, de manera que la sal percoló hacia arriba, atacó al meteorito y produjo un descascarillado por oxidación", detalla el científico.

Fragmentos originales del meteorito de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real). / J.Q.

Nada más entrar a la sala, a mano derecha, se puede encontrar la vitrina dedicada exclusivamente a este siderito. Se trata del 29º meteorito confirmado para España, el 84º registrado a nivel mundial para su categoría. Aunque el museo guarda aproximadamente 1,8 kilos del meteorito original, de más de 100, repartidos en varios fragmentos, son apreciables los regmaglifos, depresiones circulares originadas en la penetración de la roca en la atmósfera terrestre.

Si bien la pieza original sigue en manos de su dueño, la réplica del museo -- obra de Eleuterio Baeza --preserva a la perfección la morfología y esencia de este meteorito, de visita obligada para cualquiera que desee conocer de primera mano todo lo orbita alrededor de nuestro planeta.

Fuente: El Periódico