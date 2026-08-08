Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reabre el viaducto del GuiniguadaCrimen en el Risco de San NicolásCalor en CanariasAccidente en TeldeEclipse en CanariasGiovanni Bonfanti- UD Las PalmasSergio Díaz Llanos - Puerto de Las Palmas
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 8 de agosto de 2026, ha estado formada por los números 12, 25, 26, 49, 21 y 43. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8880558, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las personas que enfermen durante las vacaciones de verano podrán recuperar los días
  2. La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima
  3. Crimen en el Risco de San Nicolás: apalizan a un hombre por una deuda de 20 euros y simulan una sobredosis
  4. El viaducto del Guiniguada reabre antes de tiempo: ya se puede circular en sentido norte
  5. Ángel Nuez Alonso: 'Canarias se está convirtiendo en una prolongación del Sáhara
  6. El clásico bar de Las Palmas de Gran Canaria que muchos recomiendan por sus platos caseros y su ambiente de toda la vida
  7. Final del Carranza: De la Barrera se quita la careta y elige a Churripi, Ruiz, Kirian, Fuster, Rafa Cruz y Marvin
  8. De Hogwarts a HiperDino: Daniel Radcliffe sorprende haciendo la compra en Tenerife

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Es oficial en el BOE: tu sueldo bajará por un ajuste que las empresas tendrán que hacer en las nóminas por culpa del Ministerio de Trabajo

Es oficial en el BOE: tu sueldo bajará por un ajuste que las empresas tendrán que hacer en las nóminas por culpa del Ministerio de Trabajo

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que puede provocar incendios este verano: la DGT extrema la vigilancia de los conductores canarios

Multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por este gesto al volante que puede provocar incendios este verano: la DGT extrema la vigilancia de los conductores canarios

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Explosión: gran atasco y calor

Explosión: gran atasco y calor

Un instituto gestionará todos los museos de Gran Canaria ante la futura apertura del Mubea

Un instituto gestionará todos los museos de Gran Canaria ante la futura apertura del Mubea
Tracking Pixel Contents