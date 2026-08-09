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INCENDIO EN SEGOVIA

Desalojan dos pueblos de Segovia, muy próximos a Madrid, por el incendio junto a la AP-6, elevado al máximo nivel de gravedad

Las llamas, originadas el sábado tras incendiarse un vehículo en el arcén de la autopista, obligan a evacuar de forma preventiva ambas localidades segovianas ante el avance del fuego

Imágenes aéreas del incendio forestal de Navas de San Antonio

Imágenes aéreas del incendio forestal de Navas de San Antonio / FOTO: NATURALEZA CYL / VÍDEO: @BRIF_PINO / MITECO

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EFE / Europa Press

Segovia / Madrid

Las poblaciones de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, en Segovia, han sido desalojadas este domingo de forma preventiva a consecuencia del incendio que se inició este sábado en Las Navas de San Antonio y que esta tarde se ha elevado al máximo nivel, el 2, del índice de gravedad potencial.

La decisión se ha adoptado de manera inmediata tras la convocatoria urgente del centro de coordinación de emergencias (Cecopi), ante la evolución del incendio y el riesgo para estas poblaciones.

El Ayuntamiento de El Espinar ha informado de que las personas que dispongan de vehículo propio y de un lugar alternativo donde alojarse pueden realizar la evacuación por sus propios medios. Para los vecinos que necesiten transporte o asistencia se han habilitado autobuses.

Asimismo, el Ayuntamiento espinariego ha habilitado el Polideportivo Municipal como espacio de acogida para prestar atención y alojamiento temporal a las personas que lo necesiten.

La evacuación se produce mientras el dispositivo de extinción continúa trabajando contra el incendio forestal, que mantiene desplegados numerosos medios terrestres y aéreos y cuya evolución se encuentra condicionada por las altas temperaturas y el viento.

Actualmente trabajan 41 medios, entre ellos cinco helicópteros, ocho cuadrillas terrestres, seis autobombas y ocho brigadas helitransportadas.

El incendio se declaró el sábado por la tarde después de que un vehículo comenzara a arder en el arcén de la AP-6, en las inmediaciones de la zona del Telégrafo, y las llamas se propagaran posteriormente hacia el entorno forestal.

Madrid envía refuerzos para combatir el incendio

La Comunidad de Madrid ha destinado cinco dotaciones terrestres y tres helicópteros del Cuerpo regional de Bomberos para colaborar en las labores de extinción del incendio de Navas de San Antonio y Navas de Riofrío.

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Según ha anunciado esta tarde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el refuerzo se ha realizado tras una solicitud de ayuda de la Junta de Castilla y León. "Pendientes de este fuego en la provincia de Segovia", ha asegurado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su perfil oficial en X.

Fuente: El Periódico de España

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