Cómo usar las gafas del eclipse: 6 consejos sobre cómo ponérselas, durante cuánto tiempo usarlas y cuándo hay que quitárselas (o no)

A estas alturas, ya todos saben que para disfrutar del eclipse del próximo 12 de agosto se necesitan gafas de protección homologadas. Pero lo que muchos aún no saben es cómo utilizarlas y, sobre todo, qué pasos hay que seguir para garantizar su efectividad. Entidades científicas como el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, a través de su vocalía de especialistas en oftalmología, así como el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas han elaborado unas guías en las que se explica paso por paso cómo usar estos productos, cuándo y cómo se deben colocar, durante cuánto tiempo se pueden utilizar para mirar el sol y cómo retirarlos de forma segura.

Estos son los principales consejos sobre cómo usar las gafas del eclipse para disfrutar al máximo del espectáculo del próximo 12 de agosto.

El primer paso, y quizás el más importante, consiste en asegurar que las gafas de las que disponemos son homologadas y cuentan con certificados de seguridad como, por ejemplo, el sello ISO 12312-2:2015 y el marcado CE. Una vez comprobado esto, también se recomienda revisar que el producto no presenta desperfectos, rayaduras o agujeros en la parte del filtro solar ya que cualquier ranura, por mínima que sea, podría exponer a nuestro ojo a daños oculares. Una forma fácil de comprobarlo, según explica la científica Conchi Lillo en una entrevista con El Periódico, es ponerse las gafas y comprobar que "no se ve absolutamente nada" alrededor.

Gafas para ver el eclipse

Los expertos reivindican que el uso de gafas homologadas es la única herramienta segura para observar un eclipse. Todos los "métodos caseros" y filtros "do it yourself" entrañan riesgos para la salud ocular y pueden exponer a la retina a daños irreversibles. Entre las cosas que no se recomiendan utilizar destacan objetos como radiografías, CDs y películas de fotografía analógica veladas. Tampoco se aconseja observarse el sol a través de instrumentos ópticos como cámaras fotográficas, prismáticos o telescopios sin filtros adecuados ya que eso podría desde ocasionar daños en la vista hasta quemar los propios sensores de estos objetos y dejarlos inutilizables. Asimismo, según recuerdan los especialistas, el uso de gafas de sol con filtros frente a la radiación UV para ver el eclipse supone un grave peligro para la vista porque no protege debidamente al ojo de la exposición directa a la luz solar.

Llegado el día del eclipse, será el momento de ponerse las gafas de observación solar. Estas gafas deberán utilizarse durante todas las fases parciales del fenómeno, es decir, desde el inicio de la parcialidad hasta el comienzo de la totalidad y, después, de nuevo durante la segunda fase de parcialidad. Los expertos recomiendan colocárselas mirando hacia el suelo o, en cualquier caso, sin dirigir la cara hacia el sol. De este modo, se evita mirar accidentalmente al astro sin la protección adecuada mientras se ajustan las gafas. En el caso de las personas que utilizan gafas graduadas, las del eclipse deben colocarse por encima de la montura y ajustarse lo mejor posible para impedir que la luz solar entre por los laterales.

Sabemos que las gafas de observación solar permiten mirar directamente al sol de forma segura durante un eclipse. Pero, aún así, los especialistas advierten de que no es recomendable mantener la vista fija en el sol de manera continua durante todo el fenómeno ya que, sunque las gafas filtran la radiación solar hasta niveles seguros, observar el eclipse durante largos periodos seguidos puede resultar incómodo y favorecer la fatiga visual. Sobre todo en episodios como este en los que se estima que el eclipse se prolongará cerca de dos horas entre el inicio y el final. Por eso mismo, los expertos recomiendan realizar observaciones breves, de no más de tres minutos seguidos, y alternar con descansos antes de volver a mirar al sol.

También son muchas las personas que se preguntan si es seguro quitarse las gafas durante la fase de totalidad del eclipse, es decir, cuando la Luna cubre por completo el disco solar y se producen unos instantes de oscuridad casi total. Sobre esta cuestión, algunos expertos señalan que durante la totalidad sí es posible observar el sol sin protección. Pero otros, en cambio, argumentan que esta ventana de observación es tan pequeña (en este caso, de poco más de un minuto) que existe el riesgo de que una pequeña parte del sol vuelva a quedar visible antes de que el observador se haya colocado de nuevo las gafas y eso, finalmente, podría producir daños oculares. Por este motivo, los especialistas recomiendan quitarse las gafas únicamente cuando se tenga la certeza absoluta de que el eclipse ha alcanzado la totalidad. Si no se está completamente seguro, lo más aconsejable es mantenerlas puestas o quitárselas solo para mirar hacia otro lado.

Siguiendo la misma recomendación que a la hora de ponerse las gafas, los expertos recomiendan quitárselas mirando hacia el suelo y no directamente al sol. De esta manera, se evita que los ojos queden expuestos accidentalmente a la radiación solar durante el momento en el que se retira la protección, reduciendo el riesgo de mirar al astro sin la protección adecuada. También conviene guardarlas con cuidado ya que estos productos, lejos de ser de un solo uso, se pueden reutilizar para observar los otros dos eclipses que vivirá España en 2027 y 2028.

Todas las personas deben tener especial cuidado durante el eclipse para proteger su salud ocular. Pero según señalan los expertos, hay varios grupos de riesgo en los que habrá que tener especial cuidado. El primero es el caso de las personas mayores y de los niños, que de por sí cuentan con retinas más sensibles y, por lo tanto, mayor riesgo de sufrir daños permanentes. También se piden extremar precauciones en personas con enfermedades oculares que reducen la calidad de la visión, como es el caso de quienes sufren de cataratas avanzadas o determinadas patologías de la retina, así como pacientes que toman medicamentos fotosensibilizantes o fármacos que dilatan la pupila, ya que estas circunstancias hacen que la retina sea más sensible a la luz solar y, en el caso de un eclipse, podrían sufrir más ante el impacto de la luz generada por este evento.