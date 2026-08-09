Laura Lobo, abogada de familia: «Aunque pactes con tu ex que pagará la hipoteca, frente al banco no tiene validez»

Canarias registró durante el primer trimestre de 2026, según datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, 41,7 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la media nacional, situada en 42,4.

Aunque una separación ponga fin a la convivencia, en la mayoría de los casos no modifica automáticamente las obligaciones asumidas al firmar una hipoteca. Cuando ambos miembros de una pareja aparecen como deudores en el préstamo, continúan respondiendo frente al banco, aunque uno de ellos abandone la vivienda o el uso de la casa sea atribuido al otro.

La abogada de familia Laura Lobo ha advertido sobre uno de los errores más habituales después de una ruptura: pensar que dejar de vivir en el inmueble supone también dejar de estar obligado a pagar las cuotas. «La hipoteca no se divorcia porque tú te divorcies», resume la especialista, que recuerda que la separación afecta a la relación entre los cónyuges, pero no altera por sí sola el contrato firmado previamente con la entidad financiera.

Dejar la vivienda no elimina la deuda

Tras una separación o un divorcio, es posible que el uso de la vivienda familiar sea atribuido a uno de los cónyuges, especialmente cuando existen hijos menores. El artículo 96 del Código Civil regula precisamente la utilización del domicilio familiar después de la ruptura. Sin embargo, esta decisión sobre quién puede seguir viviendo en la casa no modifica automáticamente la titularidad del préstamo hipotecario.

Por tanto, marcharse del inmueble, dejar de utilizarlo o entregar las llaves a la expareja no implica desaparecer como deudor.

«Da igual que te separes, que te divorcies, que te vayas de la casa o que la distribución del uso de la vivienda se le dé a la otra persona. Tú sigues obligado a pagar la hipoteca», explica Lobo.

El Código Civil establece que las obligaciones nacidas de los contratos deben cumplirse conforme a lo pactado. Esto significa que, mientras una persona continúe apareciendo como prestataria, seguirá vinculada a las condiciones firmadas con el banco.

El pacto con la expareja no obliga al banco

En el convenio regulador, la pareja puede acordar que uno de sus miembros asuma íntegramente el pago de las cuotas. Este pacto puede tener efectos entre las dos personas y servir para reclamar posteriormente un incumplimiento, pero no obliga a la entidad financiera a eliminar a uno de los deudores.

«Da igual que tú pactes con tu ex que la hipoteca solamente la va a asumir la otra persona. Frente al banco, ese pacto no tiene ninguna validez», advierte la abogada.

El Banco de España confirma que, sin el consentimiento expreso de la entidad, ambos excónyuges continúan siendo deudores y responsables del préstamo. La distribución acordada durante el divorcio pertenece a la relación interna de la expareja, pero no cambia el contrato hipotecario.

Esto implica que, si la persona que se comprometió a asumir las cuotas deja de pagarlas, el banco podrá dirigirse contra quienes continúen figurando como deudores, en los términos establecidos en el préstamo.

Qué hay que hacer para salir de una hipoteca compartida

Para que uno de los miembros de la expareja deje de responder frente al banco, no basta con modificar la propiedad de la casa ni con incluir el reparto de las cuotas en el convenio regulador.

Es necesario solicitar una novación del préstamo hipotecario que permita cambiar su titularidad y liberar formalmente a uno de los deudores. Esta modificación requiere el consentimiento de la entidad, que analizará si la persona que se queda con la hipoteca tiene capacidad económica suficiente para asumirla en solitario.

El banco puede aceptar la operación, exigir nuevas garantías o rechazar el cambio. La existencia de una sentencia de divorcio o de un acuerdo entre los antiguos cónyuges no obliga a la entidad a aprobar la retirada de uno de ellos.

Otra posibilidad puede ser cancelar el préstamo mediante la venta de la vivienda o contratar una nueva financiación, aunque la opción adecuada dependerá de la situación económica, la propiedad del inmueble y las condiciones de la hipoteca.

Cuidado con confundir la propiedad y la deuda

Dejar de ser propietario de una parte de la casa tampoco significa necesariamente dejar de ser deudor. Una persona podría transmitir su porcentaje del inmueble a su expareja y, aun así, continuar vinculada al préstamo si el banco no acepta modificarlo.

Por este motivo, cualquier operación debe abordar por separado la titularidad de la vivienda y la titularidad de la hipoteca.

Como recuerda Laura Lobo, mientras una persona aparezca como deudora en el préstamo, la entidad podrá reclamarle el pago. El acuerdo privado puede regular las responsabilidades entre la expareja, pero para quedar liberado frente al banco será necesario que este lo acepte y formalice el correspondiente cambio.