Tres bomberos heridos durante las labores de extinción del incendio forestal de Huelva

Tres bomberos forestales han resultado heridos durante las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla, que continúa activo y mantiene movilizado un amplio dispositivo de más de 500 efectivos. Dos de los trabajadores tuvieron que ser trasladados a centros hospitalarios, aunque ambos han recibido ya el alta.

El primero de los bomberos fue evacuado durante la noche del viernes al Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Tras experimentar una mejoría clínica, recibió el alta en torno a las 2.00 horas de la madrugada.

El segundo herido tuvo que ser atendido este sábado después de que le cayera una rama mientras participaba en los trabajos contra el fuego. Fue trasladado al Hospital de Riotinto, donde las pruebas realizadas descartaron una fractura o una luxación en el hombro. También ha recibido el alta hospitalaria durante la tarde.

Un tercer bombero forestal ha necesitado asistencia durante las labores de extinción, aunque en su caso no fue necesario su traslado a un hospital.

Más de 500 efectivos combaten el incendio

El operativo desplegado contra el incendio forestal supera ya los 500 efectivos. EMA Infoca ha ampliado su dispositivo hasta alcanzar los 250 profesionales, mientras que la Unidad Militar de Emergencias (UME) también ha elevado su participación hasta una cifra similar. A ellos se suman efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, el Grupo de Emergencias de Andalucía, la Guardia Civil, Protección Civil, la Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, junto al personal técnico, logístico y de coordinación.

Durante la tarde han llegado a intervenir hasta 27 aeronaves, entre helicópteros ligeros, semipesados y pesados, aviones de carga en tierra, medios anfibios y aeronaves de coordinación. Parte de estos recursos pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que también ha movilizado medios junto a la BRIF de La Iglesuela.

El dispositivo terrestre cuenta además con unos 94 vehículos entre medios de transporte de personal y vehículos pesados de extinción, además de una unidad médica para incendios forestales, una unidad de meteorología y transmisiones, un módulo de mando técnico y diez unidades de maquinaria pesada, tres de ellas de la UME. Los trabajos se concentran tanto en la extinción del fuego como en la defensa de los núcleos habitados, la protección de la población y el control de los accesos.

El incendio continúa activo y mantiene activada la fase de emergencia en situación operativa 2 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

Unas 410 personas evacuadas de forma preventiva

La evolución del incendio ha obligado además a ampliar los desalojos en la zona. La Junta de Andalucía ha enviado durante la tarde un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles localizados en Berrocal y en las aldeas de Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo, pertenecientes a Zalamea la Real, para ordenar la evacuación preventiva de unas 340 personas.

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Los evacuados están siendo trasladados al Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real. Con estos últimos desalojos, ascienden a unas 410 las personas evacuadas preventivamente desde el inicio del incendio. A las alrededor de 340 de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo se suman unas 70 personas desalojadas previamente de Raboconejo, Caballón, La Florida, Las Arenas y El Manzanito. También se ordenó evacuar El Guijo, aunque en ese momento no había residentes en el núcleo.

Fuente: El Correo de Andalucía