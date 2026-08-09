Los tres signos con más suerte en la semana del eclipse, según Esperanza Gracia

No será una semana cualquiera para quienes siguen las predicciones del zodiaco. El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto marca unos días que Esperanza Gracia interpreta como especialmente propicios para los cambios, los cierres de etapa y las oportunidades inesperadas.

Y entre los doce signos hay tres que sobresalen.

Escorpio, Libra y Capricornio encaran la semana del 8 al 14 de agosto con algunas de las previsiones más favorables de la astróloga. No significa que todo vaya a resultar sencillo: en los tres casos pueden aparecer giros, despedidas o situaciones que obliguen a cambiar de dirección. Sin embargo, según Gracia, esos movimientos pueden terminar jugando a su favor.

Escorpio: un contratiempo puede esconder una oportunidad mayor

Para Escorpio, el eclipse puede alterar algo que parecía prácticamente conseguido.

Un éxito que estaba cerca podría encontrar un obstáculo o sufrir un retraso, pero Esperanza Gracia plantea ese cambio de rumbo desde una perspectiva positiva: lo que inicialmente parezca una decepción podría conducir hacia una oportunidad todavía mejor.

La semana también favorece, dentro de su interpretación astrológica, la expresión de los sentimientos y la consolidación de relaciones importantes.

Además, puede ser un momento adecuado para retomar o impulsar ese proyecto personal que llevaba tiempo esperando una ocasión para avanzar.

La clave para Escorpio estará precisamente en no aferrarse demasiado al plan inicial. Lo que cambia con el eclipse podría terminar abriendo una puerta que hasta ahora no estaba a la vista.

Libra tendrá a Venus de su lado en plena semana del eclipse

Las perspectivas también son especialmente positivas para Libra.

Esperanza Gracia destaca la presencia de Venus en este signo, una influencia que relaciona con un aumento del carisma, la capacidad de conexión con los demás y una mayor facilidad para atraer aquello que se desea.

Pero el eclipse también podría traer limpieza.

Algunas amistades o relaciones que ya no encajan pueden llegar a su final. Lejos de interpretarlo únicamente como una pérdida, la astróloga considera que ese espacio puede permitir la entrada de personas más afines y nuevas experiencias.

Libra podría además recuperar una ilusión que parecía olvidada o encontrarse ante algo nuevo capaz de devolverle entusiasmo.

En una semana dominada por los cambios, su mejor baza será precisamente dejar espacio para lo que está por llegar.

Capricornio recibe uno de los mensajes más claros

Si hay una frase contundente entre las predicciones de estos días, aparece al hablar de Capricornio.

Esperanza Gracia asegura que “la suerte está de tu parte”.

Un problema que parecía enquistado o difícil de solucionar podría comenzar a desbloquearse durante esta semana. La energía que la astróloga atribuye al eclipse favorecería cambios capaces de modificar una situación que hasta ahora parecía no tener salida.

Capricornio puede encontrar alternativas donde antes solo veía obstáculos y empezar a liberarse de cargas que llevaba demasiado tiempo arrastrando.

El mensaje para este signo es, por tanto, especialmente optimista: algo que parecía detenido puede empezar a moverse.

El eclipse del 12 de agosto marca una semana diferente

El gran protagonista de estas predicciones será el eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto.

Dentro de la astrología, los eclipses suelen interpretarse como momentos relacionados con transformaciones, finales y nuevos comienzos. Esperanza Gracia sitúa precisamente esa energía de cambio detrás de buena parte de sus previsiones para estos días.

Por eso, incluso los signos mejor posicionados no aparecen ante una semana completamente tranquila.

En Escorpio puede producirse un cambio inesperado de planes. Libra podría despedirse de determinadas personas. Capricornio necesitará modificar su manera de afrontar un problema.

La diferencia está en el resultado que la astróloga anticipa: esas alteraciones pueden terminar convirtiéndose en algo favorable.

Los colores que recomienda Esperanza Gracia esta semana

La astróloga también deja una recomendación para acompañar estos días: apostar por el blanco y el negro.

Dentro de su simbología astrológica, vincula el blanco con la serenidad, la claridad y la protección, mientras que relaciona el negro con la seguridad y la fortaleza frente a las energías negativas.

Así, la semana del gran eclipse llega con Escorpio, Libra y Capricornio entre los signos que reciben mejores perspectivas.

Noticias relacionadas

No se trata, según estas predicciones, de evitar cualquier dificultad. Más bien de todo lo contrario: el giro inesperado puede ser precisamente lo que termine colocando las cosas en su sitio.