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Muere Rafael Romero, padre de la actriz Blanca Romero, tras una delicada enfermedad

La actriz y modelo asturiana se despide de su progenitor tras una delicada situación de salud que ha mantenido en vilo a la familia

Blanca Romero.

Blanca Romero. / EUROPA PRESS

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EP

MADRID

Días de profundo dolor para Blanca Romero y toda su familia. Rafael Romero, padre de la actriz y modelo asturiana, ha fallecido este domingo después de atravesar en los últimos meses una delicada situación de salud que había mantenido en vilo a sus seres queridos. La noticia supone un duro golpe para Blanca, especialmente después de haber acompañado muy de cerca a su progenitor durante esta complicada etapa.

En los últimos meses,había estado especialmente pendiente de la salud de su padre. La propia actriz no dudaba en sincerarse sobre la situación que atravesaban y reconocía que estaban viviendo un momento complicado. En este contexto, visitar a su padre en Asturias se había convertido en una prioridad para ella, aprovechando cada oportunidad para estar a su lado y compartir con él unos momentos que ahora adquieren un significado todavía más especial.

La relación entre Blanca y su padre siempre ha estado marcada por un fuerte vínculo familiar. Rafael era una figura fundamental dentro de esa familia asturiana a la que la intérprete permanece profundamente unida, y Blanca ha dejado en numerosas ocasiones entrever el enorme cariño y admiración que sentía por él.

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Ahora, Blanca afronta una de las pérdidas más dolorosas de su vida arropada por los suyos. El último adiós a Rafael Romero tendrá lugar en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde permanece instalada la capilla ardiente. Tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad, tal y como ha querido la familia en estos momentos de profundo dolor.

Fuente: El Periódico

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