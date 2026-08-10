¿Qué tipo de nubes complicarían la visibilidad del eclipse de sol y cuáles resultarían más "inofensivas" para la observación del fenómeno?

El próximo 12 de agosto, la sombra del primer eclipse total de sol en más de un siglo en España la Península Ibérica y convertirá durante unos instantes el cielo en el escenario de uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año. Sabemos que este fenómeno ocurrirá sí o sí. Pero también sabemos que, para poder contemplarlo habrá que estar muy pendientes de las condiciones del cielo. Sobre todo, de la presencia de nubes durante los momentos clave del eclipse. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está publicando informes diarios para estimar el riesgo de nubosidad durante los instantes claves de este fenómeno y, por ahora, apunta a la posibilidad de cielos cubiertos en regiones del área cantábrica y partes de Galicia, así como de "intervalos de nubosidad de evolución" en el tercio oriental peninsular y montañas del norte. ¿Pero qué tipo de nubes deberían preocuparnos más? ¿Cuáles impedirían realmente la visión del eclipse? ¿Y cuáles resultarían inofensivas para la observación del fenómeno?

Según afirman los expertos, no toda la nubosidad tiene por qué echar a perder el espectáculo. Los cálculos indican que la presencia de nubes altas, por ejemplo, permitirían la observación del eclipse ya que, debido a su escaso espesor y su gran altura, no ocultarían del todo la esfera solar sino que, en el peor de los casos, producirían una imagen un tanto "velada" del fenómeno. Por el contrario, tal y como explican los especialistas, lo que más preocupa son las nubes medias y bajas porque estas, a diferencia de las nubes altas, suelen ser mucho más densas y opacas de modo que podrían bloquear parcialmente la luz del sol y dificultar una visión clara del fenómeno. En el caso de las nubes bajas, además, su efecto podría ser aún más marcado ya que podrían ocultar el momento de oscuración total del sol que se producirá cuando el astro está ya muy cerca del horizonte.

"La presencia de nubes bajas o estratificadas es lo que más podría limitar la observación del eclipse" José Miguel Viñas — Meteorólogo

"La presencia de nubes bajas o estratificadas es lo que más podría limitar la observación del eclipse", afirma el meteorólogo José Miguel Viñas, de Meteored, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Según relata el especialista, el problema no solo es que estas nubes puedan tapar el sol en un momento determinado sino de que, al encontrarse a poca altura y presentar una estructura más compacta, podrían formar una auténtica pantalla entre el observador y el fenómeno. El riesgo podría aumentar aun más en las zonas de montaña donde se produzca actividad tormentosa. Allí, explica Viñas, "los cúmulos de gran desarrollo que den lugar a alguna tormenta también podrían generar nubes bajas y medias que pueden llegar a ocupar una gran extensión" y ocultar el eclipse. Incluso si la tormenta se da hora antes del eclipse, es posible que la nubosidad asociada permanezca en los cielos durante el evento.

Las nubes medias y bajas son las que más podrían limitar la visión del eclipse solar del 12 de agosto ya que son "más densas y opacas" y situadas en la línea de visión del fenómeno

Otro detalle importante es la ubicación de las nubes. Y es que, como el eclipse tendrá lugar con el sol todavía bastante bajo sobre el horizonte, no debemos fijarnos únicamente en si hay nubes justo encima de nuestra cabeza sino en lo que ocurre hacia el oeste. Los expertos explican que, debido a la baja altura de este fenómeno y a su proximidad al horizonte, la aparición de "una masa nubosa" a varios kilómetros de distancia podría acabar colocándose justo delante del sol y acabar ocultando el eclipse también en ciudades con el cielo aparentemente despejado.

¿Un eclipse con nubes?

En caso de que las nubes ocultaran del todo el eclipse, los expertos afirman que el fenómeno aún se podría observar. Aunque no de forma tan directa. Según relata Viñas, "aunque no se pudiera observar directamente el disco solar en las distintas fases del eclipse" debido a la nubosidad, aún así se apreciaría "un progresivo oscurecimiento del cielo, perceptible, sobre todo, a partir del momento en el que el sol está tapado por la luna alrededor del 70%". "A partir de este momento y hasta la totalidad, aparte de seguir reduciéndose la luminosidad ambiental, veríamos cómo todo se impregna de una luz cenicienta bastante extraña, distinta a la que ocurre cada día cuando se pone el sol y se acerca la noche" por lo que se podría vivir "de forma indirecta" el crepúsculo producido por este fenómeno, afirma el especialista.

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"Aún con cielos nublados se va a poder disfrutar del eclipse. La diferencia será que, en vez de ver con nitidez cómo se va ocultando la corona solar, se percibirá cómo anochece de golpe", reivindica Juan Cruz Cigudosa, presidente de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses y secretario de estado de Ciencia en una conversación con este diario. En este sentido, Cruz recomienda seguir los boletines meteorológicos diarios que está publicando la Agencia Estatal de Meteorología para planificar mejor los desplazamientos durante el día del eclipse por si alguien decide efectuar cambios de última hora para esquivar el riesgo de nubes y observar este fenómeno con un horizonte más despejado.