Los ‘yayos’ de Adopta Un Abuelo versionan ‘La Graciosa’ de Quevedo

Quevedo ha encontrado unos intérpretes inesperados. Los ‘yayos’ de Adopta Un Abuelo se han convertido por unos segundos en protagonistas de su propio videoclip para versionar ‘La Graciosa’, uno de los temas del artista grancanario.

La plataforma ha compartido un divertido vídeo en el que un grupo de personas mayores interpreta la canción por turnos y adapta la puesta en escena a su particular estilo, entre gestos a cámara, gafas de sol, collares de flores y pequeños gags.

Durante los cerca de 45 segundos que dura la grabación, los protagonistas se van relevando delante de la cámara mientras representan una especie de historia de conquista y desamor en clave de humor. Hay quien señala directamente al objetivo, quien aparece con una cuerda y quien hasta presume de tener preparado el vino para ver cómo termina el romance.

El vídeo alterna primeros planos con imágenes de todo el grupo y termina con los mayores rodeando la cámara desde arriba, antes de volver a reunirse para el guiño final a La Graciosa.

Una versión alejada de cualquier videoclip convencional que demuestra que las canciones de Quevedo también pueden encontrar una segunda vida entre generaciones muy distintas a las que habitualmente llenan sus conciertos.