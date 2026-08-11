Incendio forestal
Alerta por un incendio forestal declarado en Llíria (Valencia) que obliga a desalojar varias viviendas: movilizan dos medios aéreos y un amplio dispositivo terrestre
Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:15 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada
Un incendio forestal se ha declarado alrededor de las 18:00 horas de este martes en el término municipal de Llíria (Valencia). Los servicios de Emergencias han actuado con rapidez tras detectarse el fuego, movilizando de inmediato un amplio dispositivo por tierra y aire para sofocar las llamas en esta localidad de la comarca de Camp de Túria.
Amplio dispositivo de extinción movilizado
Tras la alerta inicial emitida sobre las 18:00 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado de urgencia a diversos efectivos para combatir las llamas en la zona afectada. El incendio se localiza entre la CV-35 y la CV-380, cerca del camino La Llometa y la urbanización de les Mallaes, entre los municipios de Casinos y Domeño.
Como medida de precaución, la Policía de la Generalitat y la Guardia Civil han informado de que se han desalojado algunas viviendas de la zona.
Medios aéreos y terrestres desplegados
Para frenar la progresión del fuego, se han movilizado tanto recursos de la Generalitat Valenciana como efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y fuerzas de seguridad: dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas, dos dotaciones y tres brigadas forestales de Bombers de València, efectivos de la Policia de la Generalitat Valenciana y una patrulla de la Guardia Civil.
Fuente: Levante - EMV
- El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio
- San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
- Los tres signos con más suerte en la semana del eclipse, según Esperanza Gracia
- Nueva promoción de viviendas: Arucas da luz verde a 16 dúplex con solárium, terrazas y garajes con una inversión millonaria
- Retenciones en el acceso al túnel de Julio Luego y zonas aledañas por el cierre del viaducto del Guiniguada hacia el sur
- El Guiniguada vuelve a cerrar y el tráfico de Las Palmas de Gran Canaria 'se muda' al túnel de Julio Luengo
- Una gran mancha marrón sorprende frente a la costa de Las Palmas de Gran Canaria
- Ramírez está 'on fire': 'Vienen dos toros y la UD Las Palmas tendrá mejor defensa que el año pasado