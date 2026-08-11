Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atasco en Las Palmas de Gran CanariaDetenido atracador TeldeNazaret BenascoCrisis diplomática Italia-EspañaTiempo en CanariasHarry Potter CanariasUD Las PalmasReforma Estadio de Gran Canaria
instagramlinkedin

Fuego

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

El CECOPI levanta la medida de evacuación de los núcleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael

Incendio de Navas de San Antonio, con las llamas cercando Los Ángeles de San Rafael.

Incendio de Navas de San Antonio, con las llamas cercando Los Ángeles de San Rafael. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

SEGOVIA

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Segovia ha acordado este martes levantar la medida de evacuación para los vecinos de los núcleos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael y reabrir al tráfico la carretera SG-722, tras evaluar la situación del incendio de Navas de San Antonio (Segovia).

La reunión del CECOPI ha tenido lugar a las 8.30 horas en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, presidida por la delegada territorial, Raquel Alonso, para analizar la evolución del fuego tras los trabajos nocturnos desempeñados por el operativo INFOCAL de la Junta de Castilla y León.

A la vista de la "efectividad" de las labores realizadas y a propuesta de los técnicos del operativo de extinción y de las administraciones representadas, se ha decidido que los ciudadanos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael, que permanecían evacuados en El Espinar y Villacastín desde el domingo, ya pueden regresar a sus hogares.

Noticias relacionadas

Asimismo, la carretera SG-722, que permanecía cortada en todo su recorrido, ha quedado reabierta a la circulación. Una vez levantadas todas las medidas de protección adoptadas para la población, el Índice de Gravedad Potencial (IGR) ha descendido a IGR 1.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio
  2. Los tres signos con más suerte en la semana del eclipse, según Esperanza Gracia
  3. Nueva promoción de viviendas: Arucas da luz verde a 16 dúplex con solárium, terrazas y garajes con una inversión millonaria
  4. Retenciones en el acceso al túnel de Julio Luego y zonas aledañas por el cierre del viaducto del Guiniguada hacia el sur
  5. El Guiniguada vuelve a cerrar y el tráfico de Las Palmas de Gran Canaria 'se muda' al túnel de Julio Luengo
  6. Una gran mancha marrón sorprende frente a la costa de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Ramírez está 'on fire': 'Vienen dos toros y la UD Las Palmas tendrá mejor defensa que el año pasado
  8. La 'reconstrucción total' de la UD Las Palmas: aterrizan Opoku y Bonfantini, trece salidas y atentos al wasap de Arana

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis

Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis

Desarticulan una red que captaba a menores migrantes tuteladas en Gran Canaria para explotación sexual

Desarticulan una red que captaba a menores migrantes tuteladas en Gran Canaria para explotación sexual

Cae una red que captaba a menores migrantes tuteladas en Gran Canaria y las destinaba a explotación sexual

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

La familia de Elías Herrero celebra un nuevo paso adelante: "Una vacuna más, un paso más"

La familia de Elías Herrero celebra un nuevo paso adelante: "Una vacuna más, un paso más"

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio
Tracking Pixel Contents