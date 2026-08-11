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El sencillo truco de la NASA para ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias sin mirar al Sol: solo necesitas tus manos

El método permite observar en el suelo pequeñas imágenes del Sol eclipsado sin necesidad de utilizar ningún instrumento especial

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo

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Sara Fernández García / PI STUDIO

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Aarón Cabrera Artiles

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No todas las formas de disfrutar del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto requieren unas gafas especiales o un telescopio. Existe un pequeño experimento que cualquiera puede hacer utilizando únicamente sus propias manos y que permite contemplar uno de los efectos más curiosos del fenómeno sin mirar directamente hacia el Sol.

El método está recogido por la propia NASA entre las formas seguras de observar indirectamente un eclipse solar y funciona como una sencilla cámara estenopeica.

La técnica resulta especialmente interesante para Canarias, donde el eclipse podrá seguirse este miércoles, y permite convertir el suelo en una improvisada pantalla sobre la que contemplar cómo la Luna va ocultando parte del disco solar.

Cómo hacer el truco de las manos durante el eclipse

El procedimiento es muy sencillo, aunque hay una regla imprescindible: hay que permanecer de espaldas al Sol.

Después, basta con extender los dedos de ambas manos y colocar una sobre otra formando una especie de rejilla. Los pequeños huecos que quedan entre los dedos dejan pasar la luz y actúan como diminutos proyectores.

En lugar de mirar hacia arriba, hay que observar la sombra de las manos sobre el suelo.

Durante las fases parciales del eclipse, los pequeños puntos de luz que atraviesan los dedos reproducirán la forma del Sol, permitiendo distinguir cómo una parte de su disco está cubierta por la Luna. NASA explica que esta técnica permite obtener una cuadrícula formada por numerosas pequeñas imágenes del Sol.

Mira también debajo de los árboles

Quienes se encuentren cerca de un árbol pueden descubrir otro efecto llamativo sin hacer absolutamente nada.

Los espacios existentes entre las hojas funcionan de manera similar a los huecos formados con los dedos: actúan como pequeños proyectores naturales. Como consecuencia, durante un eclipse parcial pueden aparecer en el suelo decenas de pequeñas imágenes con forma de creciente.

NASA ha documentado este fenómeno en eclipses anteriores y explica que cada abertura entre las hojas proyecta su propia imagen del Sol sobre la superficie situada debajo.

Nunca hay que mirar al Sol a través de los dedos

El experimento tiene una advertencia esencial. Los dedos no protegen los ojos de la radiación solar y este método no consiste en mirar al Sol a través de los pequeños huecos.

La seguridad procede precisamente de hacer todo lo contrario: colocarse de espaldas al astro y observar únicamente su proyección sobre el suelo.

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NASA recuerda que, salvo durante la breve totalidad en los lugares donde esta se produzca, mirar directamente al Sol durante un eclipse requiere protección específica para observación solar.

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