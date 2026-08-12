Cuando España se quedó a oscuras: cronología de sus grandes eclipses

Durante siglos, España ha sido uno de los grandes escenarios europeos para la observación de eclipses totales de Sol. En 1905, uno de estos fenómenos oscureció parte del país durante 3 minutos y 46 segundos y atrajo a numerosas expediciones científicas. Este miércoles, 12 de agosto, más de un siglo después, la Península vuelve a recuperar ese protagonismo.

La cita es histórica por partida doble: es el primer eclipse total visible desde la Península Ibérica desde 1912 y el primero que puede contemplarse en algún punto del territorio español desde 1959, cuando la franja de totalidad alcanzó únicamente las islas Canarias.

Por eso, no será la primera vez que España ocupe un lugar central en la historia de estos fenómenos astronómicos.

Cronología de los eclipses en España

24 de junio de 1778: el marino y científico ilustrado Antonio de Ulloa observó el eclipse desde el navío El España en alta mar y describió la corona solar como un “anillo refractario”.

el marino y científico ilustrado Antonio de Ulloa observó el eclipse desde el navío El España en alta mar y describió la corona solar como un “anillo refractario”. 18 de julio de 1860: el astrónomo británico Warren De la Rue fotografió el eclipse desde Rivabellosa, en Álava, con un fotoheliógrafo. Aquellas imágenes ayudaron a confirmar que las protuberancias solares pertenecen al Sol y no eran ilusiones ópticas, un avance decisivo para la física solar de la época.

el astrónomo británico Warren De la Rue fotografió el eclipse desde Rivabellosa, en Álava, con un fotoheliógrafo. Aquellas imágenes ayudaron a confirmar que las protuberancias solares pertenecen al Sol y no eran ilusiones ópticas, un avance decisivo para la física solar de la época. 1870: La Península acogió otro eclipse total que motivó expediciones científicas internacionales.

La Península acogió otro eclipse total que motivó expediciones científicas internacionales. 1900, 1905 y 1912: Los tres primeros eclipses solares totales del siglo XX se conocen como los eclipses españoles. España se convirtió entonces en uno de los mejores lugares del mundo para observarlos, lo que atrajo a científicos de todo el continente.

Los tres primeros eclipses solares totales del siglo XX se conocen como los eclipses españoles. España se convirtió entonces en uno de los mejores lugares del mundo para observarlos, lo que atrajo a científicos de todo el continente. 2 de octubre de 1959: Último eclipse total visible en territorio español, observado desde Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. El éxito de aquellas observaciones impulsó la fundación del Observatorio del Teide.

Último eclipse total visible en territorio español, observado desde Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. El éxito de aquellas observaciones impulsó la fundación del Observatorio del Teide. 12 de agosto de 2026: La totalidad vuelve a cruzar la Península por primera vez desde 1912.

La banda de totalidad

La banda de totalidad del eclipse del 12 de agosto va a recorrer la Península de oeste a este y va a alcanzar también Baleares. A su paso va a atravesar numerosas capitales de provincia, desde A Coruña hasta Palma, entre ellas Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

El fenómeno comenzará hacia las 19.30, hora peninsular, y alcanzará la fase de totalidad alrededor de las 20.30. En algunos puntos de la Península, la oscuridad se prolongará durante casi dos minutos. La Luna ocultará por completo el Sol y el día dará paso, durante unos instantes, a una noche repentina en pleno atardecer de verano.

La duración será menor que la de otros eclipses históricos observados desde España. El de 1959 alcanzó los 3 minutos y 3 segundos, según el catálogo de la NASA; el de 1900 llegó a los 3 minutos y 10 segundos, y el de 1905 se prolongó durante 3 minutos y 46 segundos. Mucho más breve fue el de 1912, cuya totalidad apenas duró dos segundos en una franja de solo un kilómetro de anchura en el noroeste peninsular.

El eclipse total de Sol más largo del siglo XX tuvo lugar el 20 de junio de 1955. Visible desde Filipinas y el sudeste asiático, alcanzó una duración de 7 minutos y 8 segundos. En lo que va de siglo XXI, el récord corresponde al eclipse del 22 de julio de 2009, con 6 minutos y 39 segundos de totalidad, observable desde el norte de la India, el centro de China y parte del océano Pacífico. Esa marca no se superará hasta el 13 de junio de 2132, cuando la totalidad llegará a los 6 minutos y 55 segundos.

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Al igual que ocurrió a comienzos del siglo XX, el eclipse de agosto de 2026 abrirá una nueva tríada de fenómenos visibles desde España. El siguiente eclipse total llegará el 2 de agosto de 2027 y, menos de seis meses después, el 26 de enero de 2028, podrá observarse un eclipse anular.

Fuente: El Periódico