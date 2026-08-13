Afluencia multitudinaria en la puesta en marcha de Decathlon City en Fuerteventura

La apertura del establecimiento, situado junto al puerto y al aeropuerto, salda una petición histórica del deporte majorero y consolida la red de la firma en el archipiélago, donde alcanza ya las ocho tiendas. El estreno, producido el pasado 6 de agosto a las cinco de la tarde, registró un flujo continuo de 2.500 visitantes en sus primeras cinco horas, cifra que se elevó hasta rozar las 6.000 personas a lo largo del sábado.

La jornada inaugural dejó estampas ilustrativas del ritmo vivido en el nuevo establecimiento. La primera operación se cerró en menos de sesenta segundos desde el levantamiento de la persiana: un cliente seleccionó una tabla de paddle surf y abonó el artículo en el propio pasillo mediante el terminal móvil de una de las empleadas, prescindiendo del paso por caja.

Inmediatez y respuesta a la demanda insular

Esa agilidad operativa encaja con el sentir del público local, que hasta la fecha debía desplazarse fuera de la isla para adquirir determinado material. «Estoy muy feliz con la llegada de Decathlon a nuestra isla. Era algo muy esperado y necesario. Hasta ahora, cada vez que necesitábamos renovar equipamiento deportivo o comprar material, teníamos que desplazarnos a alguna de las islas vecinas para visitar una tienda Decathlon. Saber que a partir de hoy lo tenemos al lado de casa nos da una autonomía enorme a todos los que disfrutamos de la vida activa», explicaba uno de los primeros usuarios en acceder al recinto.

El equipo de colaboradores de Decathlon Fuerteventura / Decathlon

El proyecto, con una superficie útil de venta superior a los 500 metros cuadrados, incorpora etiquetas electrónicas en los lineales y activa el servicio ‘Clica y Recoge’, ideado para tramitar pedidos en la red y recogerlos presencialmente. A ello se suma la opción de alquilar tablas de paddle surf por jornadas, una de las prestaciones más solicitadas en estas primeras fechas.

Aritz Serna, líder del área de Canarias en Decathlon España, enmarca este paso en la estrategia regional de la marca: «El recibimiento de toda la gente está siendo fantástico. Cada apertura en Canarias es una muestra clara de la apuesta y el compromiso de Decathlon con el archipiélago. Lo hacemos con una oferta pensada para acompañar a la isla en los deportes que mejor la representan, como son el running, el fitness o el surf, ofreciendo a todos los clientes una excelente relación valor-precio en los productos. Nuestro objetivo es que cada deportista disfrute y practique sus deportes favoritos en un entorno inmejorable».

Público variado y hábitos de consumo

Durante los primeros días se ha observado una notable convivencia entre la población residente y los turistas que visitan la isla. En el caso del visitante extranjero, las consultas se han concentrado de manera mayoritaria en los equipos de snorkel. Por su parte, la demanda local se ha inclinado hacia el material de diferentes deportes de agua, las familias que buscan equipamiento de camping y la zona de nutrición deportiva, una de las gamas que más sorpresa ha generado entre los compradores por ser una oferta diferenciadora en Fuerteventura.

Espacios que destacan por su versatilidad / Decathlon

Las valoraciones sobre la versatilidad del espacio también destacan el papel de la tienda virtual. «Estoy encantado no solo con poder venir a visitar la tienda física, sino con las posibilidades que nos abre su canal online. Saber que ahora puedo pedir cualquier producto en la web de Decathlon y utilizar esta nueva tienda como punto de recogida es una ventaja enorme. Nos da muchísima flexibilidad y nos asegura que, necesitemos lo que necesitemos, lo tendremos disponible en la isla sin complicaciones», señalaba otro de los clientes atendidos durante el fin de semana.

Atención directa y desarrollo profesional

En el plano humano, el centro cuenta con un equipo inicial de 14 colaboradores enfocados en el asesoramiento técnico. Esta atención directa ha sido uno de los aspectos más comentados por quienes han acudido al local. «El equipo de la tienda es muy cercano, amable y dispuesto a ayudarte en todo. Además, la opción de que te cobren la compra al momento con el móvil es una maravilla que te ahorra tiempo», remarcaba otra usuaria al salir de la tienda.

Con esta apertura y la experiencia acumulada desde 1998 en el territorio canario —donde el grupo suma más de 450 trabajadores y ha impulsado aperturas recientes en Adeje y Mogán—, Decathlon ajusta su catálogo a las particularidades de Fuerteventura, afianzando la práctica de la actividad física y el comercio de proximidad en la isla.