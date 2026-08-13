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Eclipse solar en Canarias, en directo: horarios, mejores lugares para verlo y última hora
Dónde observarlo, a qué hora mirar al cielo, cómo hacerlo de forma segura y qué ocurre en cada isla, minuto a minuto
Canarias volvió ayer miércoles, 12 de agosto, la mirada hacia el cielo. El esperado eclipse solar que recorrió España pudo contemplarse también desde el Archipiélago, aunque en las Islas no llegó a ser total y el Sol quedó oculto aproximadamente en un 70 %. A lo largo de la tarde, la Luna fue cubriendo progresivamente el disco solar mientras residentes y visitantes buscaron los mejores puntos desde los que seguir un fenómeno astronómico excepcional.
Así se narró en directo la evolución del eclipse solar en Canarias, con los horarios, las imágenes que dejó el fenómeno en las islas, los mejores enclaves para contemplarlo, posibles incidencias en los desplazamientos y todas las recomendaciones para disfrutarlo de forma segura.
Verónica Pavés
Decenas de personas eligen el Teide para disfrutar del eclipse: "Ha sido un plan improvisado de verano"
Poco antes de las ocho de la tarde, la Luna ya ha mordido casi tres quintos de un Sol que lucha por desaparecer en el horizonte entre el Teide y La Palma. A 2.390 metros de altitud, y bajo la atenta mirada del Teide, la observación de un eclipse parcial se convierte en una experiencia onírica. A las ocho y media y tras dos horas de ‘danza’, la Luna se despide de un Sol que trata, a duras penas, de recuperar su brillo antes de esconderse bajo el manto del mar de nubes. Mientras el resto de España vive su primer eclipse solar en un siglo, uno de los puntos más altos de Canarias se ha convertido en un enclave único para disfrutar de un fenómeno tan inusual que no llegará a ser total en las Islas hasta dentro de 161 años, en 2187.
Aunque Canarias no ha sido uno de los puntos más favorecidos de España para ver el eclipse de este año –el primero de una triada–, la expectación es máxima. No en vano, en más de veinte años Canarias no había visto a la Luna engullir tanta porción de Sol. En el Observatorio de Teide, un grupo de entusiastas de la ciencia y algunos científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) se reúnen en torno a los grandes telescopios que duermen cada día al frío de la montaña de Izaña. Aunque hoy, esos gigantes de la astronomía –muchos de ellos dedicados precisamente a la observación solar– no son los protagonistas. De hecho, a los científicos les basta con unas gafas homologadas para poder presenciar cómo, sin prisa pero sin pausa, la Luna tapa el Sol hasta convertirla en una sonrisa. Leer más.
Mikel Venys/Benyara Machinea
Un eclipse sobrecogedor desde la cumbre de Gran Canaria: "Ha sido un momento para comprender el espacio"
El día no llegó a ser una noche completa este miércoles en Tejeda, pero el tan esperado eclipse creó un ambiente embriagador e intimidante que dejó a decenas de personas sin habla. El espectáculo fue breve, apenas unos minutos en los que la Luna se comió tres tercios del Sol y dejó una atmósfera mágica en el punto más señalado de Gran Canaria para observar el fenómeno astronómico.
Este pueblo, considerado uno de los más bonitos de España, acogió con los brazos abiertos a todos los visitantes que acudieron a buscar una vista despejada del cielo. Las gafas homologadas, uno de los bienes más preciados estos días en las Islas para ver el evento de forma segura, se repartieron sin cesar durante toda la jornada. Y, aun así, más de la mitad de los 4.000 ejemplares quedaron sobrantes. Leer más.
Así se ha visto el eclipse de Sol total en España
España, el mejor lugar para verlo
España ha sido el mejor lugar del mundo para disfrutar del evento, con el Sol bajo el horizonte en el momento de la totalidad. La franja de oscuridad ha entrado por el noroeste peninsular y ha cruzado el país de oeste a este.
Al coincidir el fenómeno con el atardecer, la visibilidad no ha dependido solo de estar dentro de la franja de totalidad, sino que también ha sido necesario contar con un horizonte despejado hacia el oeste.
La Luna bloquea el sol
Durante el eclipse solar total, la Luna se ha situado directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar. Se trata de un espectáculo excepcional, visible por última vez desde Europa continental en 2006.
Vuelve a amanecer en España
La fase de totalidad del eclipse solar, que ha provocado un anochecer anticipado y pasajero ante el asombro de miles de personas, ha terminado poco después de las 20:33 hora peninsular.
La totalidad ha comenzado segundos después de las 20:26 hora peninsular tanto en Estaca de Bares (A Coruña) como en Cabo de Peñas (Asturias), cuando la Luna ha empezado a ocultar por completo la estrella, ofreciendo el apogeo de este evento astronómico.
Aunque en ningún punto de España la totalidad ha durado más de dos minutos, este anochecer adelantado ha sido un gran espectáculo -allí donde los cielos han estado despejados- y muy esperado, porque hace más de un siglo que no había un eclipse total de Sol en la península ibérica y Baleares.
Todavía resta una hora para que el evento astronómico acabe por completo.
El eclipse del siglo llegó
El eclipse del siglo llegó. Y es espectacular. La corona solar se está dejando ver en todo su esplendor. Se perciben llamadas solares. Diamantes. Destellos difíciles de describir. La belleza del evento es asombrosa
Aarón Cabrera Artiles
Así se vive el eclipse solar en La Matanza, Tenerife: telescopios y gafas para no perderse el fenómeno
El Parque Natural El Montillo, en La Matanza de Acentejo, Tenerife, ultima los preparativos para observar el eclipse solar y las Perseidas con telescopios y gafas homologadas.
Oscuridad histórica
La Luna cubre totalmente el Sol en un minuto de oscuridad histórica.
5 minutos para el momento histórico
5 minutos para la totalidad. Cojan las gafas, si es que ya no las tienen puestas, y hagan las últimas comprobaciones. Estamos ante los últimos minutos para observar la "mordida" de la Luna. Frente a su sombra, el Sol solo se percibe como un hilo. En nada, se hará la oscuridad total. El ambiente es mágico
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