Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en CanariasTráfico de drogas en CanariasSecuestro en GuanartemeTiempo en CanariasÓpera en TrianaUD Las PalmasIsidro GalvánPlaya de Las Canteras
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Eclipse solar en Canarias, en directo: horarios, mejores lugares para verlo y última hora

Dónde observarlo, a qué hora mirar al cielo, cómo hacerlo de forma segura y qué ocurre en cada isla, minuto a minuto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Briseida Viera

Aarón Cabrera Artiles

Benyara Machinea

Mikel Venys

Madrid

Canarias volvió ayer miércoles, 12 de agosto, la mirada hacia el cielo. El esperado eclipse solar que recorrió España pudo contemplarse también desde el Archipiélago, aunque en las Islas no llegó a ser total y el Sol quedó oculto aproximadamente en un 70 %. A lo largo de la tarde, la Luna fue cubriendo progresivamente el disco solar mientras residentes y visitantes buscaron los mejores puntos desde los que seguir un fenómeno astronómico excepcional.

Así se narró en directo la evolución del eclipse solar en Canarias, con los horarios, las imágenes que dejó el fenómeno en las islas, los mejores enclaves para contemplarlo, posibles incidencias en los desplazamientos y todas las recomendaciones para disfrutarlo de forma segura.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias
  2. ¿Qué eran las luces que se pasearon por el cielo de Canarias esta noche?
  3. El sencillo truco de la NASA para ver el eclipse del 12 de agosto en Canarias sin mirar al Sol: solo necesitas tus manos
  4. Gafas para el eclipse desde 1,50 euros: dónde comprarlas y qué mirar
  5. El padre de Pedri aclara las calabazas al Tenerife: 'La UD Las Palmas es mejor cantera
  6. Muere Isidro Galván, el histórico alcalde que mandó en Moya durante 24 años consecutivos
  7. Un control en Paseo de Chil destapa tres problemas para un conductor
  8. Por más que pongamos efectivos, el volumen de coches es el que es': Carolina Darias sobre las colas por el cierre del Guiniguada

El camello ‘Martín’ se convierte en protagonista del eclipse solar en Canarias

El camello ‘Martín’ se convierte en protagonista del eclipse solar en Canarias

Es oficial: los jóvenes podrán recuperar hasta cinco años de cotización en la Seguridad Social para su pensión si hicieron prácticas

Es oficial: los jóvenes podrán recuperar hasta cinco años de cotización en la Seguridad Social para su pensión si hicieron prácticas

Eclipse solar con camello en Lanzarote

Eclipse solar con camello en Lanzarote

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Amazon liquida las zapatillas Nike, Puma y Adidas más cómodas que combinan con todo, ahora a precios mínimos

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

La ley protege tu alquiler: un contrato de un año podría durar hasta cinco

La ley protege tu alquiler: un contrato de un año podría durar hasta cinco

Eclipse solar en Canarias, en directo: todos los detalles de la observación del fenómeno en Gran Canaria

Eclipse solar en Canarias, en directo: todos los detalles de la observación del fenómeno en Gran Canaria

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy jueves 13 de agosto?

¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy jueves 13 de agosto?
Tracking Pixel Contents