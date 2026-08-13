Eclipse solar en Canarias, en directo: horarios, mejores lugares para verlo y última hora

Decenas de personas eligen el Teide para disfrutar del eclipse: "Ha sido un plan improvisado de verano"

Poco antes de las ocho de la tarde, la Luna ya ha mordido casi tres quintos de un Sol que lucha por desaparecer en el horizonte entre el Teide y La Palma. A 2.390 metros de altitud, y bajo la atenta mirada del Teide, la observación de un eclipse parcial se convierte en una experiencia onírica. A las ocho y media y tras dos horas de ‘danza’, la Luna se despide de un Sol que trata, a duras penas, de recuperar su brillo antes de esconderse bajo el manto del mar de nubes. Mientras el resto de España vive su primer eclipse solar en un siglo, uno de los puntos más altos de Canarias se ha convertido en un enclave único para disfrutar de un fenómeno tan inusual que no llegará a ser total en las Islas hasta dentro de 161 años, en 2187.

Aunque Canarias no ha sido uno de los puntos más favorecidos de España para ver el eclipse de este año –el primero de una triada–, la expectación es máxima. No en vano, en más de veinte años Canarias no había visto a la Luna engullir tanta porción de Sol. En el Observatorio de Teide, un grupo de entusiastas de la ciencia y algunos científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) se reúnen en torno a los grandes telescopios que duermen cada día al frío de la montaña de Izaña. Aunque hoy, esos gigantes de la astronomía –muchos de ellos dedicados precisamente a la observación solar– no son los protagonistas. De hecho, a los científicos les basta con unas gafas homologadas para poder presenciar cómo, sin prisa pero sin pausa, la Luna tapa el Sol hasta convertirla en una sonrisa. Leer más.