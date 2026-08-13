Incendios forestales
El fuego engulle el monasterio viejo de San Juan de la Peña, en Huesca, pero logran rescatar los restos de los reyes
La UME y técnicos del Gobierno de Aragón han logrado evacuar objetos históricos como capiteles y tumbas reales antes de que el fuego alcanzara el cenobio
Marcos Calvo Lamana / David López
Las llamas engullen la cuna del reino de Aragón. El fuego ha saltado el monasterio viejo de San Juan de la Peña, al mediodía de este jueves. Ante la inminente llegada de las llamas, los efetivos de la Unidad Militar de Emergencias, junto a técnicos de Patrimonio del Gobierno de Aragón, han llevado a cabo una extracción in extremis de parte de los bienes más preciados que allí se resguardaban para ponerlos a salvo en el Museo de Huesca.
Según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, el operativo ha logrado evacuar todos los bienes históricos, desde los capiteles a las tumbas de los siete reyes (Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, que descansan en el panteón de San Juan de la Peña) o el manto del X Conde de Aranda.
En primer lugar, la Unidad Militar de Emergencias ha logrado rescatar la indumentaria del X Conde de Aranda con que fue enterrado y algunas piezas arqueológicas, pero ante el riesgo inminente han tenido que abandonar el monasterio. Ante el riesgo inminente han tenido que abandonar el monasterio. Un equipo multidisciplinar de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural ha visitado después el monasterio para extraer los restos de los siete reyes aragoneses que descansaban en el lugar, así como fragmentos de pintura mural. Todo ello se conservará en el Museo de Huesca.
La ubicación del monasterio viejo, clavado bajo una roca, ha salvado de las llamas el complejo histórico, dado que el fuego ha saltado a la parte superior para terminar por.
Fuente: El Periódico de Aragón
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