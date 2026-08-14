HPS y la UD, más de dos décadas caminando juntos

Con el comienzo de una nueva temporada de La Liga, vuelve también la ilusión por el fútbol. Una ilusión que se renueva cada verano con los nuevos fichajes, los nuevos objetivos y el deseo de volver a disfrutar de cada partido. Para Hospital Perpetuo Socorro (HPS) esta época del año tiene además un significado especial, supone reencontrarse, una temporada más, con la Unión Deportiva Las Palmas y reafirmar el compromiso que mantiene como Servicio Médico Oficial del club desde hace más de dos décadas.

Una relación que ha ido creciendo con el paso de los años y que representa mucho más que un patrocinio. Es un compromiso firme con una entidad que representa a Gran Canaria y con un proyecto deportivo que forma parte de la entidad de la Isla y de su gente.

Como cada temporada, el inicio de la competición ha estado acompañado por uno de los momentos fundamentales dentro de la preparación del equipo: los reconocimientos médicos de la plantilla. Los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas han pasado por las instalaciones HPS para someterse a las diferentes pruebas que permiten conocer su estado de salud y sus condiciones físicas antes de afrontar una nueva campaña. Un proceso que también ha incluido a los nuevos fichajes, que se incorporan así a la dinámica médica del club desde el primer momento.

Reconocimiento médico a Jefté Betancor. / HPS

La prevención, el seguimiento y el cuidado de la salud son elementos esenciales en el deporte profesional. Detrás de cada entrenamiento, cada partido y cada recuperación existe también un importante trabajo médico que permite a los futbolistas desarrollar su actividad con las mayores garantías posibles. Y en ese camino, la Unidad de Medicina Deportiva del grupo hospitalario acompaña a la Unión Deportiva Las Palmas en cada nueva temporada.

Una alianza que forma parte de la historia.

Más de dos décadas dan para muchas temporadas, muchos jugadores, muchos partidos y, sobre todo, muchas experiencias compartidas. Durante todo este tiempo, Hospital Perpetuo Socorro ha sido testigo y parte del recorrido de la Unión Deportiva, acompañando al club en sus diferentes etapas y manteniendo siempre firme su compromiso con el equipo amarillo. Esa continuidad es precisamente uno de los valores que definen esta colaboración. En un entorno como el deporte, donde todo cambia rápidamente, mantener una relación durante más de veinte años es una muestra de confianza mutua y de un vínculo que ha sabido crecer con el tiempo.

Para HPS, formar parte del día a día de la Unión Deportiva Las Palmas supone también reafirmar su compromiso con el deporte en Canarias. La colaboración con el club permite acercar el ámbito sanitario al deporte de alto nivel, pero también contribuir al desarrollo y a la promoción de una actividad que genera ilusión y que tiene una enorme capacidad para unir a toda la sociedad.

La gerente de Kala by HPS y directora Comercial, de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario, Eva Molina Barber, destaca la importancia de mantener este tipo de alianzas a largo plazo. “Los patrocinios deportivos tienen un valor que va mucho más allá de la visibilidad de una marca. Nos permiten acompañar a entidades con las que compartimos valores y formar parte de proyectos que tienen un significado muy especial para nuestra sociedad. En el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, después de más de dos décadas, hablamos de una relación que forma parte de nuestra propia historia y que nos hace sentir especialmente orgullosos”.

Reconocimiento médico a Kirian. / HPS

La colaboración representa, además, una manera de estar cerca de los deportistas desde una perspectiva que va más allá de la competición. El cuidado de la salud es una pieza fundamental para cualquier profesional del deporte y el trabajo médico comienza mucho antes de que el balón eche a rodar en el césped.

Todo preparado para una nueva temporada.

Con los reconocimientos médicos ya realizados y la plantilla preparada para afrontar el nuevo curso, comienza ahora una nueva etapa. Una temporada que llega cargada de retos para todos los equipos y que, en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, vuelve a despertar la ilusión de toda su afición por volver a la ansiada Primera División.

“Desde Hospital Perpetuo Socorro queremos trasladar nuestros mejores deseos a todos los clubes que afrontan esta nueva campaña y especialmente a la Unión Deportiva Las Palmas. Para nosotros también será una nueva temporada de acompañamiento, de compromiso y de trabajo conjunto. Una temporada más junto a nuestro equipo”, señala Eva Molina.

20 años después de iniciar este camino conjunto, HPS y la Unión Deportiva Las Palmas afrontan una nueva temporada con la misma voluntad de seguir avanzando juntos. Un vínculo construido a lo largo de los años sobre la confianza, el compromiso y el orgullo de acompañar al equipo amarillo dentro y fuera del terreno de juego.

El fútbol vuelve a poner en marcha su maquinaria y con ella regresan las emociones, los objetivos y la pasión que cada fin de semana se vive en los estadios.