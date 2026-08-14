Incendio forestal en Barcelona: la Guardia Urbana detiene a un sospechoso por provocar el fuego de Collserola

La Guardia Urbana ha detenido a un hombre por haber provocado presuntamente el incendio forestal que ha quemado unas 10 hectáreas esta viernes por la tarde en un punto del parque natural de Collserola situado en Barcelona, justo en el límite con Esplugues de Llobregat. Los Bomberos de la Generalitat y los de Barcelona han dado por estabilizado el fuego, que se ha declarado a las 15:40 horas en la zona de la montaña de Sant Pere Màrtir, cerca de la carretera de les Aigües, entre Barcelona.

Los policías han arrestado al sospechoso cerca del lugar del inicio del fuego, después de que varios testigos los alertasen de que estaba por la zona con actitud sospechosa todo el día. Ha sido traslado a depdnencias polciiales a la espera de determinar su resposabilidad en los hechos. Por el momento, los Agentes Rurales están indagando en las causas del incendio para determinar si fue provocado o no, aunque todo apunta que sería intencionado. Por eso, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación previa por un delito, a la espera de concretar si el detenido habría causado presuntamente las llamas.

El teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, ha explicado que el fuego ha afectado a arbustos y arbolado. Sobre la 18:00 horas, el miembro del gobierno municipal ha señalado que "algún foco muy secundario" seguía activo y ha confiado en que pueda darse por controlado en "pocos minutos". Los Bombers de la Generalitat y los Bomberos de Barcelona han trabajando conjuntamente y han sumado una treintena de dotaciones, incluidos dotaciones aéreas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de localización del incendio en Collserola.

Batlle ha explicado que el fuego se ha originado en la avenida Pearson y "ha trepado a la cresta" de la montaña, afectando a masa forestal, "pero rápidamente ha podido ser controlado y estabilizado". El teniente ha asegurado que la "afectación forestal ha sido mínima" y ha destacado la rápida respuesta de los equipos de emergencias al declararse la emergencia. A su vez, el concejal ha añadido que se analizará "cómo se ha podido iniciar el fuego".

Confinamiento preventivo

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado el plan de actuación municipal en fase de emergencia esta tarde a raíz del incendio declarado en Collserola. Además, el consistorio ha ordenado el confinamiento preventivo de los vecinos del barrio de Can Caralleu, ante el pronóstico de que el fuego pudiera correr en dirección hacia la urbanización. Batlle ha valorado la "respuesta rápida y responsable del vecindario" ante la llamada a protegerse, que se alargará mientras duran las labores de extinción.

Los bomberos han explicado que el viento de marinada ha avivado el fuego y lo ha empujado de este a oeste. El jefe de los Bomberos de Barcelona, Sebastià Massagué, ha informado de que se mantendrán dotaciones esta próxima noche para evitar que el fuego pueda rebrotar en puntos secundarios. "Sigue soplando un poco de viento, nos interesa remojarlo bien y dejarlo todo rematado porque el incendio sigue", ha prevenido Massagué. "Lo importante es que no va a más, está perimetrado y falta rematarlo hasta darlo por extinguido", ha agregado.

Agentes de la Guardia Urbana se han desplazado al lugar de los hechos para asegurar el perímetro en torno a las llamas y regular la movilidad. De hecho, se ha restringido la circulación por el entorno "como medida de seguridad para facilitar los trabajos de extinción y proteger a la ciudadanía". Los policías han cortado los accesos a todas las pistas forestales de la zona. A su vez, se ha cortado el acceso a la carretera de l'Arrabassada en dirección a Sant Cugat del Vallès. El consistorio ha recomendado que la población extreme las precauciones, evite desplazamientos hacia la sierra de Collserola y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de emergencias.

Primeros desalojos

Por su parte, el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat ha informado de que se ha desalojado preventivamente el restaurante Espai Mireia, situado cerca de la Ermita de Sant Pere Màrtir. El mismo consistorio también ha pedido a la ciudadanía que evite acercarse al lugar.

El Ayuntamiento de Sant Just Desvern ha avisado a la población y ha publicado un vídeo en el que se aprecian llamas y grandes columnas de humo muy cercanas a algunas viviendas. Por su parte, el Ayuntamiento de Molins de Rei ha avisado que la carretera BV-1468 se ha cerrado a causa del fuego, en la altura de Sant Bartomeu y la pista desde el Castell Ciuró.

El humo se ha hecho visible en las inmediaciones del hospital Sant Joan de Déu, cercano al lugar del siniestro. El personal ha recibido indicaciones para protegerse del humo, si bien el centro ha mantenido su actividad y no han tenido que cerrarse accesos ni suspender su actividad, informa Beatriz Pérez.

Bomberos en alerta

La consellera de Interior, Núria Parlon, y el conseller de Presidència, Albert Dalmau, han estado en contacto con Batlle, para hacer seguimiento del incendio. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha desplazado al lugar de los hechos tras darse las llamas por estabilizadas.

El incendio se ha declarado pocas horas después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya activado, este viernes por la mañana, el Plan de Actuación Municipal por Riesgo de Incendios Forestales en fase de alerta, después de que la Generalitat situara la comarca del Barcelonès en el nivel 3 del Plan Alfa, que implica un riesgo muy alto de incendio forestal. Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona ya había informado de que los siete parques de Bomberos de la capital catalana estaban preparados ante la alta posibilidad de que se produjeran incendios en zonas forestales, y había señalado que se estaban reservado recursos especialmente para Collserola.

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Batlle ha recalcado que, aunque el percance de esta tarde se haya solventado, "la alerta continúa". "Hace mucho calor -ha remarcado-. Se ha acabado este incendio, pero el peligro sigue existiendo y, en los próximos días, tendremos que extremar las máximas precauciones porque hay previsiones de régimen de calor muy elevadas".