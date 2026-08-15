Noche de tensión en Granada por el fuerte terremoto: desalojos y atención a los vecinos asustados por el seísmo

El Ayuntamiento de Armilla, uno de los municipios del área metropolitana de Granada afectados por el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, ha abierto sus parques y habilitado un pabellón deportivo para acoger a los vecinos que permanecen "intranquilos" tras el temblor y prefieren no regresar todavía a sus viviendas.

En un comunicado, este municipio vecino de Alhendín ha informado de las medidas tomadas para ofrecer tranquilidad a sus vecinos después del terremoto que ha sacudido esta madrugada la provincia de Granada.

Además de abrir los parques públicos que permanecen cerrados durante la noche, el Consistorio ha puesto a disposición de sus vecinos el complejo deportivo Rafael Machado Villar.

Vecinos buscan espacios abiertos tras el terremoto

Allí podrán concentrarse los vecinos que tengan miedo de volver a sus viviendas y que se han concentrado en plazas y espacios abiertos, una escena que se ha repetido en otros municipios del área metropolitana de Granada y en la capital.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Granada ha informado en un comunicado de que no se han reportado daños graves ni daños generalizados como efecto del terremoto que, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado con epicentro en Alhendín y una intensidad de 5 grados.

Las incidencias comunicadas hasta el momento corresponden principalmente a daños ligeros en elementos no estructurales, que, en principio, no suponen un riesgo para la integridad física de las personas, según el Ayuntamiento de Granada.

Evaluación de daños en Granada

También se ha informado de algún daño de mayor entidad que está siendo evaluado, especialmente en edificaciones vulnerables o que presentaban patologías previas, aunque no hay indicios que permitan hablar de daños estructurales generalizados.

El Ayuntamiento ha explicado además que los movimientos sísmicos registrados durante las últimas horas parecen estar relacionados preliminarmente con la misma zona de falla, un dato que tendrá que analizarse por los organismos especializados.

En relación con las incidencias, se han recibido más de 100 llamadas en el servicio de Bomberos, solicitando la inspección de edificios aunque en la mayoría de los casos los daños comunicados no son de carácter estructural.

No obstante, el movimiento sísmico ha generado una importante preocupación y temor entre la población, especialmente en la zona sur de Granada y en los municipios de Ogíjares, La Zubia y Armilla.

Desalojan un edificio de Las Gabias por el terremoto de intensidad 5 de Granada

Miembros de Protección Civil y fuerzas de seguridad han desalojado de manera preventiva un edificio de Las Gabias (Granada) afectado por el terremoto de magnitud 5 que se ha registrado en la madrugada de este sábado con epicentro en Alhendín y que ha provocado daños materiales, pero ningún herido.

El diputado de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, ha explicado a EFE que tras el seísmo, que se ha notado en todas las provincias andaluzas salvo Huelva y Cádiz, se han activado todos los equipos de Protección Civil de la provincia.

Los operativos se han centrado en los municipios del área metropolitana, la zona más afectada por el temblor, y trabajan en Armilla y Churriana, donde se han producido desprendimientos en fachadas, y en otras localidades como Huétor Vega, que se ha quedado sin suministro eléctrico.

Desalojo preventivo en Las Gabias

De momento, y de la mano del Ayuntamiento de Las Gabias, se ha ordenado el desalojo preventivo de un edificio de esta localidad que podría haber sufrido daños por el terremoto, ha explicado Martos.

El diputado de Emergencias ha detallado que se mantiene en contacto constante con el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y con el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, y que no consta ningún herido más allá de algún ataque de ansiedad sin gravedad.

Ha adelantado además que la Diputación de Granada convocará de urgencia este sábado al comité de técnicos que se encargará de evaluar el estado de los edificios que se hayan visto afectados por el terremoto.

Desprendimientos y grietas en Granada capital

Por otro lado, fuentes de la Policía Local de Granada han informado a EFE de que no constan daños personales, aunque sí se han registrado desprendimientos de cornisas y grietas visibles en diferentes puntos del Albaicín y el centro de esta capital andaluza.

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Según el Instituto Geográfico Nacional (UGN), el terremoto, de magnitud 5, se ha registrado a la 1:04 horas de este sábado y ha tenido su epicentro a dos kilómetros de profundidad en Alhendín, municipio de más de 11.000 vecinos del área metropolitana de Granada.

Fuente: El Correo de Andalucía