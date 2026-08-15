Raquel Mascaraque, experta en psicología emocional, explica qué hay detrás de morderse las uñas: «Es un reflejo físico de emociones que no escuchas»

Morderse las uñas puede parecer un gesto sin importancia. Aparece mientras se espera una respuesta, durante una reunión de trabajo o en uno de esos momentos de aburrimiento en los que las manos parecen actuar por su cuenta. Sin embargo, detrás de este hábito cotidiano puede existir algo más que una simple costumbre. Más de un 20 % de la población se muerde las uñas, y las emociones pueden ayudar a explicar por qué resulta tan difícil dejar de hacerlo.

La divulgadora de neurociencia y psicología emocional Raquel Mascaraque pone el foco en los mecanismos psicológicos que pueden esconderse detrás de la onicofagia, término que hace referencia al hábito de morderse o comerse las uñas. «Es un reflejo físico de emociones. Habla contigo y no las escuchas», resume.

¿Por qué nos mordemos las uñas?

Una de las claves estaría en la dificultad para gestionar determinadas emociones desagradables. Según explica Mascaraque, ante ellas pueden aparecer conductas centradas en el propio cuerpo que ayudan a evitar, modular o aliviar momentáneamente ese malestar.

Morderse las uñas puede convertirse así en una forma inconsciente de liberar tensión. El alivio o placer que proporciona momentáneamente refuerza la conducta y aumenta las posibilidades de repetirla la próxima vez que aparezca una situación similar.

De ahí que abandonarla pueda resultar mucho más complicado que proponerse simplemente dejar de llevarse los dedos a la boca.

La onicofagia se ha relacionado con estados de ansiedad, estrés, aburrimiento, nerviosismo o inseguridad y puede comenzar durante la infancia o la adolescencia y mantenerse posteriormente en la edad adulta.

Impaciencia, inseguridad o necesidad de ser productivo

Mascaraque señala que detrás de este comportamiento pueden aparecer circunstancias muy diferentes. Habla de impaciencia, inseguridad, insatisfacción o aburrimiento, pero también de determinados contextos familiares y de personas que sienten la necesidad de mantenerse productivas constantemente.

En este último caso, la divulgadora señala a quienes se imponen estándares elevados que después sienten que no consiguen alcanzar. La tensión generada puede encontrar una salida física en una conducta aparentemente automática como morderse las uñas.

Esto ayuda también a comprender por qué muchas personas lo hacen prácticamente sin darse cuenta. La conducta puede aparecer mientras trabajan, estudian, esperan o atraviesan situaciones que generan tensión.

¿Cuándo puede convertirse en un problema?

No todas las personas que se muerden ocasionalmente las uñas presentan necesariamente un comportamiento compulsivo. Mascaraque diferencia el hábito que todavía permanece bajo cierto control de aquellas situaciones en las que la persona tiene dificultades para detenerlo incluso en contextos en los que desearía hacerlo, como una reunión de trabajo.

Además de su dimensión emocional, la onicofagia puede tener consecuencias físicas. Cuando se mantiene de manera repetida puede provocar lesiones alrededor de las uñas, alteraciones en su aspecto e infecciones, además de ocasionar problemas en encías o dientes.

Por tanto, reducirla únicamente a una cuestión estética puede ocultar tanto sus posibles consecuencias físicas como aquello que está provocando o reforzando la conducta.

¿Se puede dejar de morder las uñas?

Sí, aunque Mascaraque advierte de que no siempre basta con la fuerza de voluntad.

Recurrir a un chicle, manipular una pelota antiestrés o intentar controlar conscientemente el gesto puede resultar útil para algunas personas, pero en otros casos no resuelve aquello que está alimentando el comportamiento.

Cuando la conducta se vuelve difícil de controlar o provoca lesiones, puede ser necesario recurrir a profesionales. Mascaraque apunta a un abordaje que, dependiendo de cada caso, puede requerir la intervención de psicólogos, dermatólogos o dentistas.

La clave estaría entonces no solo en intentar detener el gesto, sino también en preguntarse qué ocurre justo antes de hacerlo y qué función está desempeñando. Porque detrás de unas uñas mordidas puede existir una manera aprendida de responder a una emoción que todavía no se está gestionando de otra forma.