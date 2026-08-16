Una de cada tres víctimas del 17A sigue sin ser indemnizada nueve años después de los atentados

Este lunes se cumplen nueve años de los atentados terroristas del 17A en La Rambla de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils. Los ataques yihadistas se saldaron con al menos 368 víctimas, incluidos 16 fallecidos, según el recuento de la sentencia de mayo de 2021 de la Audiencia Nacional. Casi una década después de los crímenes indiscriminados que sacudieron a Cataluña en agosto de 2017, no se ha localizado ni se ha reparado a todos los afectados a los que el tribunal instó al Estado a concederles la protección que contempla la ley. Los datos del Gobierno de España revelan que algo más de un tercio de los damnificados reconocidos por la resolución judicial sigue sin haber percibido una indemnización, sea porque no se les ha encontrado, no han tramitado la petición o desconocen las prestaciones que les corresponden.

A tenor de los datos de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el Ministerio del Interior ha resarcido a 232 afectados que figuran en el fallo de la Audiencia Nacional, ya fuera antes o después de que el Tribunal Supremo lo declarara firme en noviembre de 2023. Teniendo en cuenta que la justicia concluyó que a 368 personas se les debía otorgar la condición de víctimas del terrorismo por fallecimiento, lesiones físicas o daños psicológicos por el 17A, hay 136 perjudicados que no han recibido una compensación por daños personales o responsabilidad civil, como la sentencia les ampara a reclamar. Los actos terroristas se perpetraron en dos zonas turísticas, por lo que los supervivientes son de diversas nacionalidades y residen en distintos países.

La dirección de víctimas del terrorismo afirma que contactó con los damnificados mencionados en la resolución para "informarles sobre la forma de proceder para el reconocimiento de los derechos". Discrepa Robert Manrique, miembro de la desaparecida Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo (UAVAT). “Quedan 136 que no han cobrado porque no han contactado con la administración ni la administración los ha buscado”, sostiene. La UAVAT ofreció apoyo psicológico y jurídico a decenas de supervivientes, contando a los que halló y también a los que contactaron con la entidad, que los asesoró para tramitar los formularios para acogerse a los auxilios de la ley de víctimas del terrorismo. La unidad reprochó falta de proactividad a las instituciones para dar con los afectados de los que no se tiene mayor noticia de cómo evolucionaron tras la masacre.

Javier Martínez, padre del menor Xavi asesinado en la Rambla, en la ofrenda floral de homenaje a las víctimas del 17A en 2025. / ZOWY VOETEN

En paralelo, la Generalitat de Cataluña no ha comenzado a rastrear a las víctimas a las que quiere encontrar para informar de sus derechos, como previó al reabrir una unidad de atención a afectados por atentados en noviembre de 2025. El Govern vincula que la pretensión permanezca encallada a las restricciones para acceder a datos personales. Ahora sondea una fórmula para sortear los impedimentos.

Sin nuevas solicitudes

A preguntas de EL PERIÓDICO, el ministerio responde que “190 afectados no han presentado solicitudes de indemnización como consecuencia de la firmeza de la sentencia”. Interior señala que la cifra incluye a perjudicados que habían sido indemnizados con anterioridad a que la resolución fuese definitiva, por lo que ya habían ingresado un pago igual o superior al que la resolución estableció.

El Estado había compensado antes de concluir el proceso judicial a 143 personas que constan en el fallo. A su vez, la Audiencia Nacional impuso que el Gobierno reconociera a otras 225 personas como víctimas del 17A, que no habían requerido que se les resarciera hasta entonces o toparon con desestimaciones de Interior a sus demandas.

El ministerio concreta que “178 afectados han solicitado ante la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo el cumplimiento de la sentencia” desde que se dio por firme. La cantidad suma a quienes pidieron reparación por primera vez tras concluir el pleito y otras personas que Interior ya había resarcido, pero por una cantidad inferior a la indemnización tasada en el fallo, por lo que reclamaron la diferencia.

Por su parte, Manrique reprocha que el ministerio "nunca" actualiza los expedientes para revisar las indemnizaciones e incrementarlas por haber sufrido nuevas intervenciones, recaídas, bajas laborales o exámenes periciales por secuelas de los atentados tras dictarse las resoluciones judiciales. “Además, se debería añadir a las 125 víctimas del 17A que aparecen en el sumario y no en la sentencia; entre ellos, hay casos flagrantes”, postula. Interior indica que se han presentado cuatro contenciosos por discrepancias en la cuantía de las compensaciones por los actos terroristas de 2017, todos pendientes de resolverse.

Ofrenda floral en 2024 por las víctimas del 17A, con un juguete del menor australiano Julian Cadman, muerto en el atentado. / MANU MITRU

El ministerio ha abonado casi nueve millones de euros en indemnizaciones por el 17A. Detallado al céntimo, ha pagado 8.979.008,45 euros. Al ampliarse el número de perjudicados con el fallo judicial, Interior añadió 1.253.485,01 euros a los 7,72 millones costeados en compensaciones antes del pronunciamiento del tribunal. Agrega que, en este momento, no tramita ningún requerimiento de resarcimiento por los atentados en Cataluña. “Actualmente, todas las solicitudes de indemnización han sido resueltas”, afirma.

Propósito atascado

La Generalitat creó el Servicio de Atención y Apoyo a las Personas Afectadas por el Terrorismo (SASPAT) hace nueve meses, dependiente del Departament d’Interior y fruto de una larga reivindicación de los damnificados y las asociaciones que los representan. La conselleria apunta a la demora en atar los respaldos parlamentarios para los presupuestos de la Generalitat, que no se aprobaron hasta primeros de julio, y las cortapisas de la ley de protección de datos para explicar por qué no han empezado las labores para tratar de localizar y contactar con víctimas de atentados, como los del 17A.

El mecanismo para ceder datos de víctimas y sus familiares al SASPAT se introdujo mediante una disposición adicional en la ley de acompañamiento de presupuestos, en vigor desde el mes pasado. La medida habilita a los cuerpos policiales, los servicios sociales, los órganos de justicia, las oficinas de atención a víctimas del delito, los servicios sanitarios y cualquier otro que disponga de información de afectados por el terrorismo para que traspasen información de carácter identificativo y una breve descripción de los hechos a la unidad de la Generalitat, al fin de que contacte con los afectados o sus familias para “ofrecer atención y asesoramiento” y “proporcionarlos apoyo psicológico y orientación jurídica”.

El Departament d’Interior destaca que “se trata de datos de carácter muy especial, sometidos a la ley de protección de datos”, que interpone por el momento uno “imposibilidad legal de ser proactivos en la comunicación directa con las víctimas”. “Pese a la aprobación de la ley de medidas, que supone un salto cualitativo muy importante en la cesión de datos entre administraciones, se está explorando y analizando de qué manera se pueden gestionar las limitaciones”, asegura la conselleria.

Noticias relacionadas

Interior comenta que, “dadas esas limitaciones”, en el SASPAT “se están explorando alternativas para poder avanzar en este tema". Entre los planes B, la unidad cuenta con dar una "difusión amplia" de su servicio y lanzar material con pautas y recomendaciones para víctimas sobre sus derechos y recursos al alcance.