El incendio de Huelva se frena por fin y tiene una evolución "muy favorable": 154 personas vuelven a sus viviendas

El incendio que se originó en Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto y que ha recorrido 38.000 hectáreas en nueve días presenta "una evolución muy favorable". El último balance de las autoridades en la zona corroboran que el fuego sigue sin avanzar, se ha logrado por primera vez contener y que no recorra más hectáreas, lo que aproxima “la tan ansiada normalidad”. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, habló de una “evolución muy favorable” tras días luchando contra un fuego muy agresivo, que se ha convertido en el que más hectáreas ha calcinado en la historia de Andalucía.

Ante el pronóstico favorable, la Junta autoriza la vuelta a sus casas de los 154 desalojados que aún permanecían fuera de sus domicilios. "Seguimos pudiendo avanzar buenas noticias. Una evolución muy favorable del incendio y nos vamos encaminando ya a las últimas etapas de esta carrera de fondo, llena de obstáculos que ha significado este terrible, complejo y peligrosísimo incendio", concluyó Sanz la noche del sábado desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla junto al delegado del Gobierno en funciones, Francisco Toscano.

Una noche favorable

El pronóstico meteorológico señala que esta noche, a partir de las 23 horas, amaina bastante el viento y los efectivos que luchan contra el fuego cuentan que tienen “por delante una noche bastante favorable para encaminarnos hacia el confinamiento definitivo de este incendio”.

La vuelta a sus casas beneficia a los vecinos de Marigenta, en Zalamea la Real y a 140 personas de El Madroño y las aldeas de Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón, aldeas de El Madroño, provincia de Sevilla.

Tras lograr que el fuego deje de avanzar se ordena también el personal desplegado en un incendio que ha llegado a superar los 1.100 operativos trabajando durante las 24 horas. Se revisan también las carreteras que permanecen cortadas para ir poco a autorizando que puedan ser transitadas, informó la Junta.

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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitó la zona la noche del viernes y habló de un incendio que había sido "un monstruo" por la enorme "agresividad" que había presentado en todos los días en los que ha estado activo. El incendio forestal de Niebla (Huelva) declarado este pasado 6 de agosto se ha confirmado ya como el más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. En aquella ocasión, la superficie alcanzó las 34.000 hectáreas y en el caso de este año ya se habla de más de 38.000 recorridas La bajada de las temperaturas en las últimas horas ha ayudado a combatir un fuego que ha tenido en contra un viento con fuertes rachas y muy cambiante, un intenso calor y la masa forestal de eucalipto, altamente combustible, con la que se volvió a repoblar la zona después de que un fuego similar arrasara la misma zona en 2004. Una especie que no es autóctona, que propaga las llamas con mucha rapidez y que la Junta se ha comprometido a revisar.

Fuente: El Correo de Andalucía