Miguel Ángel Bru, arqueólogo: "Queremos turismo, pero no invertir en proteger el patrimonio que lo genera"

Canarias recibe cada año a millones de turistas atraídos principalmente por su clima y sus playas, pero el patrimonio histórico también desempeña un papel fundamental en la experiencia de quienes recorren el archipiélago. Castillos, iglesias, yacimientos arqueológicos y construcciones tradicionales permiten descubrir una historia que necesita protección antes de que aparezcan daños irreversibles.

Sobre esta contradicción ha alertado el arqueólogo medieval Miguel Ángel Bru, miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. "Queremos turismo, pero no invertir en proteger el patrimonio que lo genera", sostiene el experto al analizar el estado de conservación de las fortalezas españolas.

Aunque sus declaraciones partieron del derrumbe de una torre del castillo de Escalona, en Toledo, su reflexión puede trasladarse a territorios turísticos como Canarias, donde numerosos bienes históricos constituyen un atractivo cultural y ayudan a comprender el pasado de las islas.

Actuar antes de que el patrimonio se derrumbe

Bru advierte de que la protección no debe comenzar únicamente cuando una fortaleza sufre un desprendimiento o se encuentra al borde del colapso. A su juicio, existen fórmulas de conservación preventiva que no requieren grandes intervenciones, pero sí planificación, vigilancia y voluntad institucional.

Los visitantes fotografían el cubelo del Castillo de Mata en un recorrido guiado por el museo de la Ciudad y del Mar. / ANDRES CRUZ

El arqueólogo señala que apenas un 20% de los castillos españoles ha logrado ser rehabilitado o mantenerse en buenas condiciones, mientras que el 80% restante presenta un estado menos favorable. Un escenario que evidencia las dificultades para atender un patrimonio amplio, disperso y, en muchos casos, expuesto durante décadas a la erosión y al abandono.

La conservación, explica, no debería depender exclusivamente de la rentabilidad inmediata que pueda generar un monumento. Estos bienes también permiten conocer la historia de cada territorio y comprender cómo han evolucionado sus poblaciones.

El patrimonio defensivo de Canarias

Las islas conservan numerosas fortificaciones levantadas para proteger sus costas frente a ataques piratas y ofensivas extranjeras. El Castillo de La Luz, el Castillo de Mata y el Castillo de San Francisco forman parte de la historia defensiva de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que otras islas cuentan con construcciones como el Castillo de Santa Bárbara, en Lanzarote, o la Torre de San Andrés, en Tenerife.

Uno de los proyectos más destacados en Gran Canaria ha sido la recuperación del Castillo de San Francisco, también conocido como Castillo del Rey. Esta fortaleza del siglo XVII ocupa unos 5.750 metros cuadrados y está considerada la mayor plataforma defensiva del archipiélago, según el Registro de Bienes de Interés Cultural de Canarias.

El Castillo de Santa Bárbara, en Teguise / LP/DLP

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria planteó su recuperación mediante distintas fases de limpieza, excavación arqueológica y elaboración de un proyecto integral. Una intervención que muestra el trabajo y la inversión necesarios para convertir un enclave histórico en un espacio cultural accesible.

El riesgo de perder bienes históricos

La advertencia de Bru también coincide con debates recientes en Canarias. En abril de 2026, el Gobierno autonómico solicitó al Estado que frenara la demolición del antiguo silo del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, al considerar que se encontraba ante un riesgo de destrucción "inminente e irreversible".

El Ejecutivo destacó el valor histórico, arquitectónico e industrial del inmueble, considerado el único silo portuario de tipo P conservado en España. La demolición había sido sometida a un procedimiento de licitación con un presupuesto cercano a 1,5 millones de euros.

El Castillo de la Luz / LP / DLP

Un mes después, Patrimonio Cultural y Puertos de Tenerife acordaron avanzar hacia un convenio de colaboración destinado a conservar y revalorizar los bienes históricos situados en el entorno portuario.

El caso demuestra que el patrimonio no se limita a castillos, iglesias o yacimientos prehispánicos. También comprende instalaciones industriales, paisajes culturales, documentos, tradiciones y construcciones vinculadas al desarrollo económico y social de las islas.

Más que un reclamo para los turistas

Bru insiste en que los monumentos pueden atraer visitantes y generar actividad económica, pero considera que su protección no debe justificarse únicamente por ese potencial turístico. Su conservación permite transmitir a las próximas generaciones una parte esencial de la identidad colectiva.

Cuevas de Los Canarios en El Confital / Andrés Cruz / LPR

En Canarias, la Ley de Patrimonio Cultural establece precisamente como objetivos la identificación, protección, recuperación, conservación y difusión de estos bienes. También los define como una herramienta de cohesión social, desarrollo sostenible y fundamento de la identidad cultural.

El desafío consiste, por tanto, en actuar antes de que los daños obliguen a ejecutar costosas restauraciones o hagan imposible recuperar el bien. La reflexión de Bru deja una pregunta especialmente pertinente para un territorio turístico como Canarias: cuánto patrimonio puede perderse mientras se sigue utilizando la historia como argumento para atraer visitantes.