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Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: "Es una patera, tío, recoged las cosas"

Algunos de los bañistas presentes huyeron corriendo de la playa

El desembarco de decenas de inmigrantes causa estupor en una playa de Los Belones

El desembarco de decenas de inmigrantes causa estupor en una playa de Los Belones

L. O.

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Javier Ayala | Ana Lucas

Una patera con decenas de inmigrantes ha llegado esta mañana a la localidad cartagenera de Los Belones. Más concretamente, a la cala del Barco. Los bañistas presentes se vieron sorprendidos por esta embarcación cargada de personas, que a metros de llegar a la arena, se lanzaron al agua y pisaron tierra. Ante tal situación, muchos de los presentes decidieron irse de la playa e incluso huir corriendo.

Algunos de los testigos profirieron expresiones xenófobas (mandando a los recién llegados "a su país") y otros se fijaron en que algunos de los pasajeros de la embarcación llevaban el rostro cubierto con un pasamontañas. "Es una patera, tío, recoged las cosas, recoged las cosas", instaba una mujer a sus acompañantes, mientras otra reclamaba en voz alta que alguien llamase "a la Policía tú". "Llamad a la Policía o algo", apostillaba otra usuaria del arenal.

Otros vecinos que contemplaron (y grabaron con el móvil) la llegada de la patera desde sus domicilios llegaron a pensar que se trataba de "una narcolancha", como las que ya han visitado en el presente estío el litoral cartagenero.

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Según indicaron fuentes de la Guardia Civil, Cuerpo competente para investigar lo sucedido, los migrantes (en su mayoría hombres jóvenes, según las primeras informaciones) echaron a correr nada más tocar la arena y se desperdigaron por la zona. Patrullas policiales del lugar tienen conocimiento de lo sucedido y no descartan interceptar a los extranjeros a lo largo de la jornada.

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