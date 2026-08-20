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La patera que llegó a Cartagena el pasado miércoles transportaba 62 personas, 15 de ellos menores

La Delegación del Gobierno infomó que "se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes"

Imagen de archivo de varios efectivos de Cruz Roja y Policía Nacional atendiendo a personas que llegaron en una patera.

Imagen de archivo de varios efectivos de Cruz Roja y Policía Nacional atendiendo a personas que llegaron en una patera. / Iván Urquízar

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José Arrondo

La Delegación del Gobierno en Murcia confirmó que la embarcación que arribó a Cala de Barco llevaba a bordo a 62 migrantes argelinos. En una nota de prensa señalaron que se trata de, en concreto, 45 hombres, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones.

Asimismo, destacaron que todas las personas se encontraban en buen estado de salud y, tras ser atendidos por la Cruz Roja, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. Aclararon que recibieron atención por parte de las administraciones públicas y las ONG, tal y como indica el protocolo. Al respecto de su estancia o no en el país, señalaron que "se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes".

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L. O.

Todo esto ha generado un ambiente de disputa política en el que ha participado el Gobierno regional. Sin ir más lejos el presidente Fernando López Miras ofreció sus quejas en el programa 'Espejo Público' donde indicó que la ONG indicó que se deberán acoger a 16 menores.

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Según indicó en el programa, desconoce si se trata de personas procedentes de la patera que llegó la pasada tarde de miércoles a Cartagena.

Fuente: La Opinión de Murcia

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