Como Pedro por su casa: utiliza una puerta sin permiso para acceder desde su terraza a la piscina comunitaria

El calor, el buen tiempo y la posibilidad de disfrutar durante gran parte del año de terrazas y piscinas hacen que las urbanizaciones con zonas recreativas comunes sean habituales en Canarias. Sin embargo, vivir a pocos metros del agua no permite a un propietario abrir por su cuenta un acceso exclusivo desde su vivienda.

Un conflicto de estas características ha terminado ante la Justicia en Francia. Un vecino continuó utilizando una puerta que comunicaba directamente la terraza de su casa con la piscina de la comunidad, pese a que no disponía de autorización para conservarla después de comprar el inmueble.

La Corte de Apelación de Aix-en-Provence confirmó el 11 de junio de 2026 que el propietario deberá cerrar el acceso y devolver las zonas comunes a su estado anterior. Aunque la resolución procede de Francia, una actuación semejante tampoco podría realizarse unilateralmente en una comunidad de propietarios de Canarias.

El hombre había adquirido en 2017 una propiedad compuesta por dos apartamentos, dos sótanos y dos plazas de aparcamiento. Cuando formalizó la compra, la puerta que conectaba la terraza con la piscina ya existía.

El acceso había sido instalado por el anterior propietario con el consentimiento de la comunidad. Sin embargo, la autorización era temporal y debía finalizar con la venta de la vivienda. La escritura recogía expresamente que la puerta tendría que quedar inutilizada después de la operación.

El nuevo dueño se comprometió a solicitar otro permiso durante una junta de propietarios, pero nunca llegó a hacerlo. Pese a ello, continuó utilizando la puerta para entrar directamente desde su terraza hasta la piscina comunitaria.

La comunidad reclama la eliminación de la puerta

El conflicto terminó en los tribunales después de que el propietario demandara a la comunidad por otro desacuerdo relacionado con el reparto de los gastos del ascensor. Los vecinos respondieron reclamando la eliminación de la puerta y la restitución de las zonas compartidas.

El hombre argumentó que el acceso llevaba años instalado y que tanto él como su pareja tenían problemas de movilidad. Según su defensa, la puerta les facilitaba la llegada hasta la piscina.

La Justicia rechazó este razonamiento porque la obra no estaba destinada a mejorar el acceso a la vivienda. Su única función era permitir que el propietario llegara directamente hasta un equipamiento común sin utilizar el recorrido establecido para los demás residentes.

El tribunal también tuvo en cuenta que el hombre reconoció que nunca había solicitado autorización a la junta, pese al compromiso adquirido cuando compró los inmuebles.

La Corte de Apelación consideró que mantener la puerta suponía una apropiación de una parte común. La comunidad todavía se encontraba dentro del plazo de 30 años establecido por la legislación francesa para reclamar la eliminación de este tipo de actuaciones.

La sentencia confirmó así la resolución dictada en primera instancia. El propietario deberá cerrar el acceso que conecta su terraza con la piscina y devolver la zona común a su configuración anterior, bajo la amenaza de una penalización económica si no cumple lo ordenado.

El hecho de que la puerta llevara años instalada no concedía al comprador el derecho automático a conservarla. El permiso otorgado al antiguo propietario terminó cuando se vendió la vivienda y el nuevo dueño necesitaba obtener otra autorización, tal como figuraba en la escritura.

¿Qué sucedería en Canarias?

En España, y por tanto también en Canarias, la Ley de Propiedad Horizontal impide que un propietario altere por iniciativa propia los elementos comunes de un edificio o urbanización.

El artículo 7 establece que los propietarios pueden realizar obras dentro de sus viviendas siempre que no afecten a la seguridad, la estructura, la configuración exterior del edificio ni los derechos de otros residentes. En el resto del inmueble no pueden ejecutar ninguna alteración unilateralmente.

Por ello, si la apertura de una puerta desde una terraza afecta al cerramiento, a la fachada o a cualquier elemento común, el propietario deberá comunicar el proyecto y obtener previamente la aprobación de la comunidad. No bastaría con que el acceso resultara más cómodo o con que otra puerta similar hubiera existido anteriormente.

El artículo 17 de la misma ley exige el apoyo de tres quintas partes del total de propietarios y cuotas para determinadas modificaciones de los elementos comunes. Si la actuación también implicara cambiar el título constitutivo o los estatutos de la comunidad, la mayoría necesaria podría variar según las características concretas de la obra.

El argumento de la accesibilidad tampoco permitiría abrir libremente un paso directo hacia la piscina. La normativa contempla obras obligatorias para que las personas con discapacidad o mayores de 70 años puedan utilizar adecuadamente los elementos comunes y comunicarse con el exterior, pero eso no convierte cualquier acceso privativo a una zona recreativa en una actuación autorizada.

Una comunidad española podría exigir el cierre de una puerta abierta sin permiso y la reposición de los elementos afectados a su estado original. Si el propietario se negara, el conflicto podría terminar igualmente en los tribunales. Además, dependiendo de la obra, también podrían ser necesarios permisos municipales.