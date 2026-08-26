Canarias busca donantes 'fieles': siete de cada diez acuden solo una vez al año

Cualquier persona sana, con un peso mínimo de 50 kilos y entre los 18 y 65 años de edad puede donar sangre hasta tres veces al año, en el caso de las mujeres, y hasta cuatro, si se trata de un hombre. En Canarias, sin embargo, siete de cada diez personas que realizan este gesto altruista lo hacen una única vez cada 365 días. El dato, por tanto, se traduce en una importante pérdida: cada uno de estos donantes podría aportar, como mínimo, dos transfusiones más cada ejercicio.

Todos ellos acuden de manera esporádica, cada uno por un motivo diferente. Algunos desconocen que se puede donar varias veces en un mismo año, otros solo se animan en un momento determinado porque algún ser querido necesita sangre y otros temen que repetir sea perjudicial para su salud. Sea cual sea el motivo, la realidad es que se desaprovecha una cantidad de hemoderivados importante.

Para la Dirección General de Hedomonacion y Hemoterapia de la Consejería de Sanidad –antiguo ICHH–, el mayor reto es fidelizar a sus donantes. La directora técnica del área, Laura Francisca Ávila, señala que solo un 21% de ellos cumple con el calendario de donaciones o acude, como mínimo, dos veces al año. Aunque se trate de un porcentaje bastante minoritario tiene un peso «enorme» en las reservas: "Generan cerca del 40% de las transfusiones, por lo que prácticamente la mitad del stock sale de ellos".

Mucho margen de mejora

Por este motivo, insiste en que, si el resto de donantes acudiera, al menos, cada seis meses, las Islas tendrían un stock mucho más holgado. "Con el número actual respondemos a las necesidades, pero tenemos mucho margen de mejora", reconoce.

En lo que va de 2026, el Archipiélago ya ha conseguido aumentar las donaciones de sangre un 2,14%, una subida tímida pero muy necesaria, sobre todo, tras la grave crisis que afronta el banco de sangre desde su integración en el sistema de salud público. En los primeros cinco meses del año, Hemodonación recogió 25.609 donaciones, 536 más que en el mismo periodo del año anterior (25.073). "El hecho de que los canarios donen sangre ya es una buena noticia, pero el porcentaje de repetición se podría mejorar muchísimo y ahí está el reto", resalta la directora técnica.

El problema en verano

Todas estas transfusiones que se quedan por el camino son aún más necesarios durante el verano, una época crítica para las reservas. Canarias pierde más de un tercio (entre un 30 y 35%) de sus donaciones en estos meses, según la propia Dirección General. Las urgencias, así como el resto de actividad hospitalaria, no se van de vacaciones, por lo que desde la Consejería de Sanidad recuerdan que, en estas fechas, este gesto altruista sigue siendo igual de necesario que el resto del año.

Los donantes habituales están localizados por su código postal. El principal problema durante el verano es que muchos de ellos hacen las maletas y se marchan por unos días o semanas a otra isla e, incluso, a otra comunidad autónoma. Pese a que las unidades móviles de la Red Transfusional Canaria ruedan por todo el territorio insular –sobre todo, por zonas costeras y comerciales–, las reservan suelen caer de manera considerable. Asimismo, durante los días en los que el calor aprieta con más fuerza, el personal de Hemodonación también ha detectado que la afluencia disminuye.

La edad media del donante

Otra cuestión que preocupa al equipo es la edad de los donantes. "La mayoría de quienes acuden con regularidad ronda los 50 años", destaca Ávila. Por ello, desde hace unos años el banco de sangre lleva a cabo un proyecto educativo, para que los niños aprendan desde pequeños la importancia de donar. «Se les explica todo, desde cómo se obtienen los componentes hasta para qué se utilizan y, además, les enseñamos que con una transfusión pueden salvar hasta tres vidas", subraya.

No solo eso, también organizan colectas en sus colegios e institutos en las que se encargan de todo ellos. Incluso llaman a sus familiares para recordarles su cita, como haría cualquier trabajador de la Dirección General. Todas estas campañas, según asegura la directora técnica, funcionan «muy bien» porque los niños, al tiempo que aprenden, logran que sus padres se animen.

Campañas en colegios e institutos

En esta línea, sostiene que cuando acuden a las universidades se dan cuenta de que las campañas escolares dan su fruto. "Muchos nos reconocen, ya saben cómo va la donación y hasta qué volumen de sangre les vamos a sacar; la intención es intentar engancharlos desde que son jóvenes", reitera.

En el conjunto del país, la mayor parte de la sangre recolectada (34%) se destina a tratar pacientes oncológicos, mientras que un 25% se utiliza en intervenciones quirúrgicas varias y otro 21%, en enfermos crónicos y trasplantes. Asimismo, un 15% se necesita para atender anemias y el 5% restante, en paritorios.

Dónde donar esta semana

Para donar sangre, los requisitos básicos son los ya comentados: tener entre 18 y 65 años –hasta sesenta si es su primera donación–, pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Aunque la actividad en los puntos fijos –es decir, en los ubicados en los principales hospitales y en centros de salud como el de San Isidro– no cesa en estos meses de vacaciones, tampoco es necesario desplazarse hasta ellos para contribuir. Durante la próxima semana, las unidades móviles se desplazarán por Playa Santiago (La Gomera), Agaete (Gran Canaria) y San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).